https://sputnik-georgia.ru/20250601/kak-budut-proveryat-grazhdan-na-narkotiki-v-gruzii--novye-pravila-293604318.html

Как будут проверять граждан на наркотики в Грузии – новые правила

Как будут проверять граждан на наркотики в Грузии – новые правила

Sputnik Грузия

Проверка будет осуществляться только в том случае, если есть факт или информация, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T16:36+0400

2025-06-01T16:36+0400

2025-06-01T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полицейские получили право с 1 июня 2025 года устанавливать факт употребления наркотиков, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже подписаны президентом и опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних.Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз с 1 июня будут караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней вместо штрафа в размере 500 лари и ареста до 15 суток, как прописано в Кодексе на сегодня.В Грузии могут ввести принудительное лечение от наркомании как наказание>>Отказ пройти проверку на наркотики также будет караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.Как будет проходить проверкаПроверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения.Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки.Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в Экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах.Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию. Список лабораторий, в которых будет возможно проверить данные, будет установлен Минздравом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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