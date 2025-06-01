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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в апреле

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в апреле

Sputnik Грузия

По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T22:08+0400

2025-06-01T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в апреле 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 804,66 миллиона лари (1,27%) и на 1 мая текущего года составил 64,21 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 365,16 миллиона лари (1,01%), а в иностранной валюте – на 439,5 миллиарда лари (1,61%).На конец апреля 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,73 миллиарда лари, что на 0,09% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,56 миллиарда лари, что на 1,88% больше, чем в марте.За апрель объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,34%, или 433,72 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 32,9 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,75%, что на 0,14 процентного пункта меньше данных на 1 апреля 2025 года.По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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