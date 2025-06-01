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Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов
Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов
Sputnik Грузия
Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T13:17+0400
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2025-06-01T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили одного из лидеров национальной сборной по футболу Хвичу Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе "Пари Сен-Жермен". "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. "Я поздравляю Хвичу и поздравляю Грузию с этой великой победой", – написал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в социальной сети. В своем поздравлении почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны. Он пожелал футболисту и в дальнейшем радовать Грузию своими многочисленными победами и титулами. Как написал в своем поздравлении мэр Тбилиси, а в прошлом игрок итальянского "Милана" и капитан сборной Грузии Каха Каладзе, это победа только начало для Кварацхелия. Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ >>"Поздравляю, Квара! Поздравляю, Грузия! Это только начало", – написал Каладзе. Примечательно, что Каладзе был первым грузинским футболистом, которому довелось выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, лига чемпионов уефа, бидзина иванишвили, каха каладзе, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, лига чемпионов уефа, бидзина иванишвили, каха каладзе, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе
Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов
Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили одного из лидеров национальной сборной по футболу Хвичу Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе "Пари Сен-Жермен".
"Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.
"Поздравляю! Хвича Кварацхелия стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА", – написал президент Грузии, в прошлом нападающий национальной сборной по футболу Михаил Кавелашвили в Сети.
"Я поздравляю Хвичу и поздравляю Грузию с этой великой победой", – написал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в социальной сети.
В своем поздравлении почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны.
"Он добился этого своим талантом, трудолюбием и самоотдачей вместе с командой! Поздравляю всю Грузию, потому что эта победа приносит большую радость и гордость каждому из нас. Я верю, что это достижение – шаг к еще большему успеху и победам в карьере Хвичи", – написал Иванишвили.
Он пожелал футболисту и в дальнейшем радовать Грузию своими многочисленными победами и титулами.
Как написал в своем поздравлении мэр Тбилиси, а в прошлом игрок итальянского "Милана" и капитан сборной Грузии Каха Каладзе, это победа только начало для Кварацхелия.
"Поздравляю, Квара! Поздравляю, Грузия! Это только начало", – написал Каладзе.
Примечательно, что Каладзе был первым грузинским футболистом, которому довелось выиграть Лигу чемпионов УЕФА.
Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.
"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.