https://sputnik-georgia.ru/20250601/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-kvaratskheliya-s-pobedoy-v-finale-ligi-chempionov-293602750.html

Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов

Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T13:17+0400

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2025-06-01T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили одного из лидеров национальной сборной по футболу Хвичу Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе "Пари Сен-Жермен". "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. "Я поздравляю Хвичу и поздравляю Грузию с этой великой победой", – написал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в социальной сети. В своем поздравлении почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отметил, что Кварацхелия является предметом гордости всей страны. Он пожелал футболисту и в дальнейшем радовать Грузию своими многочисленными победами и титулами. Как написал в своем поздравлении мэр Тбилиси, а в прошлом игрок итальянского "Милана" и капитан сборной Грузии Каха Каладзе, это победа только начало для Кварацхелия. Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ >>"Поздравляю, Квара! Поздравляю, Грузия! Это только начало", – написал Каладзе. Примечательно, что Каладзе был первым грузинским футболистом, которому довелось выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, лига чемпионов уефа, бидзина иванишвили, каха каладзе, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе