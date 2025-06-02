"Новороссия сегодня" – радио Sputnik и Украина.ру запустят проект о новых регионах
13:43 02.06.2025 (обновлено: 14:49 02.06.2025)
© photo: Sputnik / Алексей КуденкоСтудия радио Sputnik
© photo: Sputnik / Алексей Куденко
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Главной повесткой радиовещания станет жизнь воссоединенных с Россией территорий
Тбилиси, 2 июня – Sputnik. Сегодня стартует вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".
Главной повесткой новой программы станет жизнь воссоединенных с Россией территорий – их возвращение к мирной жизни, события фронта и многое другое. Проект в том числе позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов.
"Еще в 2014 году МИА "Россия сегодня" стало первым российским госСМИ, которое пришло в воссоединенный Крым. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, мы начинаем новый проект. Он важен для всей России. Надеюсь, наши программы для многих станут дополнительным источником силы и теплоты, что особенно ценно в годину испытаний. Работаем, братья!" – сказал напутственные слова гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он также подчеркнул, что новый проект важен как для новых россиян, так и для всей страны, так как "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь – и в то же время воевать, – сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что сайт Украина.ру создали в мае 2014 года по инициативе Киселева. Перед командой проекта тогда поставили задачу осветить весь спектр проблем, связанных с кризисом в соседней стране.
"За прошедшие годы издание превратилось в мощный информационный ресурс, объединяющий популярный сайт, профессиональную видеостудию, группу Telegram-каналов на четырех языках: русском, английском, китайском и испанском. Кроме того, Украина.ру реализует разнообразные проекты — от волонтерской помощи фронту до издания книг собственной серии. Сегодня материалы издания Украина.ру на различных ресурсах набирают от 15 до 20 миллионов просмотров в сутки. А суммарное количество просмотров за 2024 год превысило четыре миллиарда", – цитирует пресс-служба слова Хисамова.
Среди главных задач редакции – противодействие информационному терроризму киевского режима и его западных союзников. В пресс-службе отметили, что ежедневно по будням в прямом эфире будет идти разговор о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о правах новых граждан страны, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединенных территорий.
Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова отметила, что радиостанция представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на работу в новых регионах стало значимым и долгожданным шагом. Она подчеркнула, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика".
График вещания:
Утром: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00);
Вечером: с 17:00 до 18:00.
График вещания:
Утром: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00);
Вечером: с 17:00 до 18:00.
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93,4 FM – Донецк;
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93,4 FM – Донецк;
96.6 FM – Луганск.