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"Новороссия сегодня" – радио Sputnik и Украина.ру запустят проект о новых регионах

"Новороссия сегодня" – радио Sputnik и Украина.ру запустят проект о новых регионах

Sputnik Грузия

Главной повесткой радиовещания станет жизнь воссоединенных с Россией территорий 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T13:43+0400

2025-06-02T13:43+0400

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Тбилиси, 2 июня – Sputnik. Сегодня стартует вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".Главной повесткой новой программы станет жизнь воссоединенных с Россией территорий – их возвращение к мирной жизни, события фронта и многое другое. Проект в том числе позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов.Он также подчеркнул, что новый проект важен как для новых россиян, так и для всей страны, так как "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь – и в то же время воевать, – сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что сайт Украина.ру создали в мае 2014 года по инициативе Киселева. Перед командой проекта тогда поставили задачу осветить весь спектр проблем, связанных с кризисом в соседней стране.Среди главных задач редакции – противодействие информационному терроризму киевского режима и его западных союзников. В пресс-службе отметили, что ежедневно по будням в прямом эфире будет идти разговор о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о правах новых граждан страны, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединенных территорий.Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова отметила, что радиостанция представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на работу в новых регионах стало значимым и долгожданным шагом. Она подчеркнула, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика".График вещания: Утром: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00);Вечером: с 17:00 до 18:00.Слушайте нас на радио Sputnik:93,4 FM – Донецк;96.6 FM – Луганск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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