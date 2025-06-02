https://sputnik-georgia.ru/20250602/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--sredi-zaderzhannykh-grazhdanin-ukrainy-293615255.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – среди задержанных гражданин Украины

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – среди задержанных гражданин Украины

Sputnik Грузия

В Грузии провели спецоперацию в рамках борьбы с наркоторговлей 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T18:45+0400

2025-06-02T18:45+0400

2025-06-02T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Шесть человек, в том числе гражданин Украины, задержаны сотрудниками полиции в Тбилиси и Кахети по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД.Среди задержанных – четыре наркодилера. В случае обвинительного приговора им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Полиция провела несколько контрольных закупок различных видов наркотических средств у лиц, задержанных за незаконный оборот наркотиков, и тайно зафиксировала указанные закупки на аудио- и видеоносителях. В случае задержанного гражданина Украины правоохранители провели обыск в его тбилисской квартире, в результате которого изъяли в качестве вещественных доказательств крупную партию наркотиков: метадон, мефедрон и каннабис. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?>>Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 2 мая в масштабах Грузии были задержаны 170 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, наркоторговля, мвд грузии