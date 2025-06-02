https://sputnik-georgia.ru/20250602/boykot-ili-uchastie-mestnye-vybory-v-gruzii-raskololi-oppozitsiyu-293612222.html

Бойкот или участие: местные выборы в Грузии раскололи оппозицию

Бойкот или участие: местные выборы в Грузии раскололи оппозицию

Sputnik Грузия

В партии Гахария уверены, что бойкот муниципальных выборов по своей сути – это не действие, а бездействие со стороны оппозиции 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T14:42+0400

2025-06-02T14:42+0400

2025-06-02T15:00+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

местные выборы

выборы в местные органы власти в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Вопрос участия в выборах в органы местного самоуправления стал очередным яблоком раздора в грузинском оппозиционном спектре – мнения оппонентов власти по поводу бойкота окончательно разделились. О подготовке к предстоящим осенью местным выборам уже давно заявили в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". А теперь и в партии "Лело для Грузии", где раньше фиксировать позицию не спешили, открыто заговорили о том, что отказываться от участия в выборах нельзя. С мнением Купрадзе категорически не согласны c бывшей правящей партией "Единое национальное движение", где считают, что бойкот местных выборов – это единственно верное решение, а те, кто с этим не согласны, поставят себя в положение вне игры. "В сложившейся ситуации я считаю невозможным даже обсуждение этого вопроса и уверен, что "Лело" придется изменить свою позицию. В противном случае партия пойдет против столь большого количества людей в процессе принятия этого решения, что столкнется с серьезными проблемами не только среди оппозиционного электората, но и среди собственного", – заявил член ЕНД Леван Саникидзе. Между тем в партии Гахария уверены, что бойкот муниципальных выборов по своей сути – это не действие, а бездействие со стороны оппозиции. При этом она выразила надежду, что представители партии "Лело" примут рациональное, а не эмоциональное решение. "Надеюсь, что и в случае с "Лело" будет принято рациональное решение. Последовательность политической партии очень важна, важно быть последовательным по отношению к собственным избирателям", – отметила Бучукури. Позиция правящей командыВ правящей партии "Грузинская мечта" уверены, что с приближением даты местных выборов, все больше оппозиционных партий заявят о своем намерении участвовать в избирательном процессе. В конечном счете решения оппонентов, по мнению Цилосани, будет зависеть от того, что им скажут извне. "А внешние указания напрямую основаны на внутренней политической реальности, в которой наши оппоненты полностью проиграли", – отметила Цилосани. В свою очередь, генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, назвал "Единое национальное движение" радикальной группой и заявил, что не собирается вступать в дискуссию о том, будет ли ЕНД или другие партии участвовать в выборах, поскольку для него это не представляет интереса. Правящая партия уверена в своей победе, но решила не тянуть с началом предвыборной кампании. Она стартовала намного раньше официального срока – в конце мая. Что за выборы? Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Готовятся тайком – "Грузинская мечта" раскрыла план оппозиции на местные выборы >> При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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