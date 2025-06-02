https://sputnik-georgia.ru/20250602/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii---obnovlennyy-stsenariy-natsbanka-293607755.html

Что ждет экономику Грузии – обновленный сценарий Нацбанка

Что ждет экономику Грузии – обновленный сценарий Нацбанка

Sputnik Грузия

Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T09:01+0400

2025-06-02T09:01+0400

2025-06-02T09:19+0400

экономика

грузия

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национальный банк грузии

инфляция

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков и развитии умеренно строгой тарифной политики на международном уровне. Последнее по базовому сценарию вызовет умеренный шок в мировой экономике по направлению поставок в краткосрочный период, что, с одной стороны, замедлит активность мировой экономики, в том числе рост ВВП партнеров Грузии и, соответственно, снизит внешний спрос. С другой стороны, по мнению Нацбанка Грузии, экономическая фрагментация в мире вызовет проблемы в цепи поставок, что в итоге увеличит давление глобальной инфляции. Кроме того, развитие мировой экономики будут тормозить высокие ставки монетарной политики в развитых странах, вызванные выявлением фискальных рисков США, растущей неопределенностью и инфляционными шоками. Согласно базовому сценарию, экономика Грузии в 2025 году вырастет до 6,7%. Ранее Нацбанк прогнозировал рост экономики на уровне 5%. По данным регулятора, повышению прогноза роста ВВП и сохранению его на высоком уровне способствует, с одной стороны, сильный внутренний спрос, а с другой – стабильность местной инфляции и секторальное распределение экономического роста. При этом Нацбанк отмечает, что в долгосрочный период рост экономики Грузии составит 5%. На фоне замедления внешнего спроса в базовом сценарии текущий счет стабилизируется вокруг равновесного уровня (5-5,5%) в 2025 году. Это через канал обменного курса окажет повышающее воздействие на импортируемую инфляцию. Однако сохранение устойчивой позиции лари по отношению к доллару, с одной стороны, через торговый канал, от контрактов, деноминированных в долларах, и, с другой стороны, через финансовый канал, от бремени обслуживания кредитов не создаст дополнительного инфляционного давления, что будет способствовать поддержанию инфляционных ожиданий близкими к целевым и на фоне устранения избыточного совокупного спроса сбалансирует эффекты импортируемой инфляции. Кроме того, Нацбанк отмечает, что ослабленный глобальный спрос и более высокий, чем ожидалось, рост предложения снижают прогноз цен на нефть в 2025 году до 68 долларов за баррель. Это при прочих равных условиях окажет понижающее воздействие на местные цены на топливо. В свою очередь, снижение цен на нефть замедлит экономическую активность в странах-торговых партнерах, экспортирующих нефть, что может дополнительно сократить внешние поступления. Что касается международного индекса цен на продовольствие, то, с учетом климатической и геополитической ситуации, в центральном сценарии предполагается его незначительный рост, однако его влияние на инфляцию будет ограничено. Нацбанк Грузии отмечает, что прогноз инфляции на 2025 год снижен на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим центральным прогнозом, что объясняется более сильным, чем ожидалось, ростом производительности, стабильным обменным курсом в текущем периоде и снижением прогнозов международных цен на товарных рынках. На фоне ослабления инфляционных рисков Национальный банк Грузии продолжит нормализацию ставки монетарной политики, что в основном совпадает с ожиданиями на финансовом рынке. При оптимистическом сценарии ожидается, что перестройка цепочек поставок и регионализация дополнительно усилит роль Грузии как страны "Среднего коридора" и еще больше активизирует международные транспортные перевозки. Оптимистический низкоинфляционный сценарий, наряду с ростом международного грузооборота и транспортных доходов, предполагает дополнительное привлечение иностранных инвестиций в Грузию. При этом на фоне более высокого роста глобальной экономики, по сравнению с центральным сценарием, возрастет внешний спрос, что положительно отразится как на услугах (в том числе, туризме), так и на показателях экспорта товаров. Что касается пессимистического высокоинфляционного сценария, который Нацбанк называет таким же релевантным, как и базовый, то в нем подразумевается более жесткая тарифная политика как со стороны США, так и со стороны их торговых партнеров. Соответственно, в условиях данного сценария ускорится глобальная экономическая фрагментация, в мировой экономике возникнет стагфляционная среда, и, несмотря на глобальную релокацию производственных мощностей, стагфляционный шок затянется, а инфляционные ожидания надолго сохранятся на повышенном уровне. При этом высокоинфляционный сценарий на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке предполагает еще большую эскалацию геополитической турбулентности по сравнению с центральным сценарием. Последний значительно замедлит глобальную экономическую активность по сравнению с центральным сценарием, что отразится и на сокращении внешних поступлений в Грузию. С другой стороны, возросшая геополитическая угроза ухудшит премию за риск всего региона, в том числе и Грузии. Это сократит местные инвестиционные и потребительские расходы и негативно отразится как на росте экономики, так и на ее потенциале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования