https://sputnik-georgia.ru/20250602/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii---obnovlennyy-stsenariy-natsbanka-293607755.html
Что ждет экономику Грузии – обновленный сценарий Нацбанка
Что ждет экономику Грузии – обновленный сценарий Нацбанка
Sputnik Грузия
Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T09:01+0400
2025-06-02T09:01+0400
2025-06-02T09:19+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
инфляция
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков и развитии умеренно строгой тарифной политики на международном уровне. Последнее по базовому сценарию вызовет умеренный шок в мировой экономике по направлению поставок в краткосрочный период, что, с одной стороны, замедлит активность мировой экономики, в том числе рост ВВП партнеров Грузии и, соответственно, снизит внешний спрос. С другой стороны, по мнению Нацбанка Грузии, экономическая фрагментация в мире вызовет проблемы в цепи поставок, что в итоге увеличит давление глобальной инфляции. Кроме того, развитие мировой экономики будут тормозить высокие ставки монетарной политики в развитых странах, вызванные выявлением фискальных рисков США, растущей неопределенностью и инфляционными шоками. Согласно базовому сценарию, экономика Грузии в 2025 году вырастет до 6,7%. Ранее Нацбанк прогнозировал рост экономики на уровне 5%. По данным регулятора, повышению прогноза роста ВВП и сохранению его на высоком уровне способствует, с одной стороны, сильный внутренний спрос, а с другой – стабильность местной инфляции и секторальное распределение экономического роста. При этом Нацбанк отмечает, что в долгосрочный период рост экономики Грузии составит 5%. На фоне замедления внешнего спроса в базовом сценарии текущий счет стабилизируется вокруг равновесного уровня (5-5,5%) в 2025 году. Это через канал обменного курса окажет повышающее воздействие на импортируемую инфляцию. Однако сохранение устойчивой позиции лари по отношению к доллару, с одной стороны, через торговый канал, от контрактов, деноминированных в долларах, и, с другой стороны, через финансовый канал, от бремени обслуживания кредитов не создаст дополнительного инфляционного давления, что будет способствовать поддержанию инфляционных ожиданий близкими к целевым и на фоне устранения избыточного совокупного спроса сбалансирует эффекты импортируемой инфляции. Кроме того, Нацбанк отмечает, что ослабленный глобальный спрос и более высокий, чем ожидалось, рост предложения снижают прогноз цен на нефть в 2025 году до 68 долларов за баррель. Это при прочих равных условиях окажет понижающее воздействие на местные цены на топливо. В свою очередь, снижение цен на нефть замедлит экономическую активность в странах-торговых партнерах, экспортирующих нефть, что может дополнительно сократить внешние поступления. Что касается международного индекса цен на продовольствие, то, с учетом климатической и геополитической ситуации, в центральном сценарии предполагается его незначительный рост, однако его влияние на инфляцию будет ограничено. Нацбанк Грузии отмечает, что прогноз инфляции на 2025 год снижен на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим центральным прогнозом, что объясняется более сильным, чем ожидалось, ростом производительности, стабильным обменным курсом в текущем периоде и снижением прогнозов международных цен на товарных рынках. На фоне ослабления инфляционных рисков Национальный банк Грузии продолжит нормализацию ставки монетарной политики, что в основном совпадает с ожиданиями на финансовом рынке. При оптимистическом сценарии ожидается, что перестройка цепочек поставок и регионализация дополнительно усилит роль Грузии как страны "Среднего коридора" и еще больше активизирует международные транспортные перевозки. Оптимистический низкоинфляционный сценарий, наряду с ростом международного грузооборота и транспортных доходов, предполагает дополнительное привлечение иностранных инвестиций в Грузию. При этом на фоне более высокого роста глобальной экономики, по сравнению с центральным сценарием, возрастет внешний спрос, что положительно отразится как на услугах (в том числе, туризме), так и на показателях экспорта товаров. Что касается пессимистического высокоинфляционного сценария, который Нацбанк называет таким же релевантным, как и базовый, то в нем подразумевается более жесткая тарифная политика как со стороны США, так и со стороны их торговых партнеров. Соответственно, в условиях данного сценария ускорится глобальная экономическая фрагментация, в мировой экономике возникнет стагфляционная среда, и, несмотря на глобальную релокацию производственных мощностей, стагфляционный шок затянется, а инфляционные ожидания надолго сохранятся на повышенном уровне. При этом высокоинфляционный сценарий на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке предполагает еще большую эскалацию геополитической турбулентности по сравнению с центральным сценарием. Последний значительно замедлит глобальную экономическую активность по сравнению с центральным сценарием, что отразится и на сокращении внешних поступлений в Грузию. С другой стороны, возросшая геополитическая угроза ухудшит премию за риск всего региона, в том числе и Грузии. Это сократит местные инвестиционные и потребительские расходы и негативно отразится как на росте экономики, так и на ее потенциале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
Что ждет экономику Грузии – обновленный сценарий Нацбанка
09:01 02.06.2025 (обновлено: 09:19 02.06.2025)
Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный.
Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, основываясь на ожиданиях местных и глобальных финансовых рынков и развитии умеренно строгой тарифной политики на международном уровне.
Последнее по базовому сценарию вызовет умеренный шок в мировой экономике по направлению поставок в краткосрочный период, что, с одной стороны, замедлит активность мировой экономики, в том числе рост ВВП партнеров Грузии и, соответственно, снизит внешний спрос.
Сценарии развития экономики Грузии от Нацбанка
Базовый сценарий
Оптимистический
Пессимистический
Рост ВВП, %
6,7
7,5
6
Инфляция, %
3,8
3,2
4,5
Ставка рефинансирования
Не измениться 8%
Снижение до 7,7%
Повышение до 8,5%
С другой стороны, по мнению Нацбанка Грузии, экономическая фрагментация в мире вызовет проблемы в цепи поставок, что в итоге увеличит давление глобальной инфляции.
Кроме того, развитие мировой экономики будут тормозить высокие ставки монетарной политики в развитых странах, вызванные выявлением фискальных рисков США, растущей неопределенностью и инфляционными шоками.
По мнению регулятора, ужесточение глобальных финансовых условий в развитых странах повлечет за собой отток капитала из развивающихся стран, в том числе из Грузии, однако ослабление глобальной роли доллара и жесткая монетарная политика на местном уровне балансируют это давление.
Согласно базовому сценарию, экономика Грузии в 2025 году вырастет до 6,7%. Ранее Нацбанк прогнозировал рост экономики на уровне 5%.
По данным регулятора, повышению прогноза роста ВВП и сохранению его на высоком уровне способствует, с одной стороны, сильный внутренний спрос, а с другой – стабильность местной инфляции и секторальное распределение экономического роста.
При этом Нацбанк отмечает, что в долгосрочный период рост экономики Грузии составит 5%.
Между тем согласно базовому сценарию, в 2025 году инфляция превысит прогнозируемый уровень 3% и составит 3,8% из-за роста импортированной инфляции и базового эффекта прошлого года.
На фоне замедления внешнего спроса в базовом сценарии текущий счет стабилизируется вокруг равновесного уровня (5-5,5%) в 2025 году. Это через канал обменного курса окажет повышающее воздействие на импортируемую инфляцию.
Однако сохранение устойчивой позиции лари по отношению к доллару, с одной стороны, через торговый канал, от контрактов, деноминированных в долларах, и, с другой стороны, через финансовый канал, от бремени обслуживания кредитов не создаст дополнительного инфляционного давления, что будет способствовать поддержанию инфляционных ожиданий близкими к целевым и на фоне устранения избыточного совокупного спроса сбалансирует эффекты импортируемой инфляции.
Кроме того, Нацбанк отмечает, что ослабленный глобальный спрос и более высокий, чем ожидалось, рост предложения снижают прогноз цен на нефть в 2025 году до 68 долларов за баррель.
Согласно центральному сценарию и ожиданиям участников финансового рынка в условиях повышенной неопределенности на среднесрочном горизонте, и на этом фоне относительно возросших инфляционных угроз с подходом минимизации рисков ставка монетарной политики в текущем периоде сохранится неизменной.
Это при прочих равных условиях окажет понижающее воздействие на местные цены на топливо. В свою очередь, снижение цен на нефть замедлит экономическую активность в странах-торговых партнерах, экспортирующих нефть, что может дополнительно сократить внешние поступления.
Что касается международного индекса цен на продовольствие, то, с учетом климатической и геополитической ситуации, в центральном сценарии предполагается его незначительный рост, однако его влияние на инфляцию будет ограничено.
Нацбанк Грузии отмечает, что прогноз инфляции на 2025 год снижен на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим центральным прогнозом, что объясняется более сильным, чем ожидалось, ростом производительности, стабильным обменным курсом в текущем периоде и снижением прогнозов международных цен на товарных рынках.
При этом инфляция на 2026 год пересмотрена в сторону увеличения на 0,3 процентных пункта, что является отражением возросших глобальных инфляционных ожиданий и неопределенности.
На фоне ослабления инфляционных рисков Национальный банк Грузии продолжит нормализацию ставки монетарной политики, что в основном совпадает с ожиданиями на финансовом рынке.
При оптимистическом сценарии ожидается, что перестройка цепочек поставок и регионализация дополнительно усилит роль Грузии как страны "Среднего коридора" и еще больше активизирует международные транспортные перевозки.
Оптимистический низкоинфляционный сценарий, наряду с ростом международного грузооборота и транспортных доходов, предполагает дополнительное привлечение иностранных инвестиций в Грузию.
При этом на фоне более высокого роста глобальной экономики, по сравнению с центральным сценарием, возрастет внешний спрос, что положительно отразится как на услугах (в том числе, туризме), так и на показателях экспорта товаров.
Вместе с тем, этот сценарий предполагает более быструю нормализацию текущей геополитической и внутренней неопределенности, по сравнению с центральным сценарием, что, при прочих равных условиях, в среднесрочной перспективе будет способствовать снижению риска как региона, так и страны.
Что касается пессимистического высокоинфляционного сценария, который Нацбанк называет таким же релевантным, как и базовый, то в нем подразумевается более жесткая тарифная политика как со стороны США, так и со стороны их торговых партнеров.
Соответственно, в условиях данного сценария ускорится глобальная экономическая фрагментация, в мировой экономике возникнет стагфляционная среда, и, несмотря на глобальную релокацию производственных мощностей, стагфляционный шок затянется, а инфляционные ожидания надолго сохранятся на повышенном уровне.
При этом высокоинфляционный сценарий на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке предполагает еще большую эскалацию геополитической турбулентности по сравнению с центральным сценарием. Последний значительно замедлит глобальную экономическую активность по сравнению с центральным сценарием, что отразится и на сокращении внешних поступлений в Грузию.
С другой стороны, возросшая геополитическая угроза ухудшит премию за риск всего региона, в том числе и Грузии. Это сократит местные инвестиционные и потребительские расходы и негативно отразится как на росте экономики, так и на ее потенциале.