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Грузия, Армения и Азербайджан отмечают День защиты Куры

Грузия, Армения и Азербайджан отмечают День защиты Куры

Sputnik Грузия

Кура является самой крупной рекой в регионе и критически важна для всех стран 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. День защиты главной водной артерии Южного Кавказа Куры (Мтквари) отмечается 2 июня в Грузии, Армении и Азербайджане. В связи с Днем защиты Куры специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии взяли из реки образцы воды. Результаты проверки станут известны через несколько дней. Стандартно сотрудники агентства осуществляют ежемесячный регулярный мониторинг качества воды в реке в 19 местах, а в три месяца раз – в 33-х. День защиты Куры был учрежден в 1999 году. Кура – самая крупная река на Южном Кавказе протяженностью 1 364 км и площадью водосборного бассейна 188 тыс. км². Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой.На Куре расположены города Тбилиси, Боржоми, Гори, Мцхета, Рустави, Мингечевир, Евлах, Зердаб, Сабирабад, Ширван, Салян. Река обеспечивает работу нескольких гидроэлектростанций, включая Читахевскую ГЭС, ЗАГЭС, Ортачальскую ГЭС в Грузии, Шамкирскую, Еникендскую, Мингечевирскую и Варваринскую ГЭС в Азербайджане. Плотины ГЭС используются для контроля уровня воды во время паводков. В Куре водятся такие рыбы, как усач, плотва и храмули. Среди местных рыбаков ходят легенды, что когда-то здесь можно было поймать форель или даже осетра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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