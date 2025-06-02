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Президент Франции обнаружил у Хвичи Кварацхелия третье легкое
Президент Франции обнаружил у Хвичи Кварацхелия третье легкое
Sputnik Грузия
Президент Франции поблагодарил лично всех игроков и тренерский штаб "ПСЖ" 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Футболист с тремя легкими – так президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичу Кварацхелия в Елисейском дворце по случаю победы команды в финале Лиги чемпионов, сообщили французские СМИ. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. "Вы добавили футболиста, у которого три легких", – пошутил Макрон.Первые лица Грузии поздравили Кварацхелия с победой в финале Лиги чемпионов >> Президент Франции поблагодарил лично всех игроков и тренерский штаб "ПСЖ". Произнося фамилии футболистов, Макрон с трудом смог выговаривать имя грузинского вингера. После чего и решил отшутиться. Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Это четвертый трофей подопечных Луиса Энрике в текущем сезоне – чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА. Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, франция, хвича кварацхелия, эммануэль макрон, футбол, лига чемпионов уефа
спорт, новости, грузия, франция, хвича кварацхелия, эммануэль макрон, футбол, лига чемпионов уефа
Президент Франции обнаружил у Хвичи Кварацхелия третье легкое
Президент Франции поблагодарил лично всех игроков и тренерский штаб "ПСЖ"
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Футболист с тремя легкими – так президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичу Кварацхелия в Елисейском дворце по случаю победы команды в финале Лиги чемпионов, сообщили французские СМИ.
"Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.
"Вы добавили футболиста, у которого три легких", – пошутил Макрон.
Президент Франции поблагодарил лично всех игроков и тренерский штаб "ПСЖ". Произнося фамилии футболистов, Макрон с трудом смог выговаривать имя грузинского вингера. После чего и решил отшутиться.
Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.
"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Это четвертый трофей подопечных Луиса Энрике в текущем сезоне – чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА.
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года.