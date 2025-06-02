https://sputnik-georgia.ru/20250602/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-293604779.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В аэропортах в первом квартале было совершено 6 тысяч пассажирских рейсов, что на 1,3% больше данных за первый квартал 2024 года 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T10:52+0400

2025-06-02T10:52+0400

2025-06-02T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 1,5 миллиона пассажиров в первом квартале 2025 года – это на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 8,8% больше пассажиров по сравнению с январем-мартом 2024 года – 758,9 тысячи. Из аэропортов вылетело 778,6 тысячи пассажиров (на 8,2% больше). В 2024 году 95,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы.Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос >> Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 6 тысяч пассажирских рейсов, что на 1,3% больше данных за первый квартал 2024 года. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 120,9 тысячи пассажиров (+7,2%). Грузовые перевозки В первом квартале 2025 года в аэропортах Грузии было осуществлено 900 грузовых рейсов, что в 3 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 7,8 тысячи тонн. Из них 93% – полученные грузы и почта, а 7% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 37,2 тысячи тонн грузов, на 33,3% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, экономика, авиасообщение в грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика