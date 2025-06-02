https://sputnik-georgia.ru/20250602/u-sektsii-interesov-rf-v-gruzii-novyy-rukovoditel-293615044.html

У Секции интересов РФ в Грузии новый руководитель

У Секции интересов РФ в Грузии новый руководитель

Sputnik Грузия

Главный представитель России в Грузии Дмитрий Трофимов в мае покинул занимаемую с января 2021 года должность 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T17:58+0400

2025-06-02T17:58+0400

2025-06-02T18:19+0400

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секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Новым главой Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии стал Дмитрий Олисов, говорится в сообщении Секции. В начале мая 2025 года стало известно, что главный представитель России в Грузии Дмитрий Трофимов покинул занимаемую с января 2021 года должность. Дмитрий Александрович Олисов родился в 1980 году. В 2002 году окончил МГИМО МИД России. Владеет английским, латышским и немецким языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса. Олисов на дипломатической службе с 2002 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом: в Генеральном консульстве России в Лиепае, Латвия (2002-2005 гг.), Постоянном представительстве России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе (2008-2010 гг.), Посольстве России в ФРГ (2014-2019 гг.). С декабря 2019 г. и до назначения в Тбилиси – начальник отдела в Четвертом департаменте стран СНГ. Уход Трофимова В феврале МИД России заявлял о планах смены главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в рамках плановой ротации, при этом было отмечено, что уход Трофимова не связан с отзывом дипломата. Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений. За время пребывания на посту им был предпринят ряд положительных шагов. Так, в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также упразднила запрет на прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, введенный в 2019 году. Главный представитель России в Грузии покинул должность >>Также Россия не раз выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. В ответ в Тбилиси заявили, что дипломатические отношения не будут восстановлены без признания территориальной целостности Грузии. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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