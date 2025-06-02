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В Грузии передвигаться между крупными городами разрешат лишь на автобусах
В Грузии передвигаться между крупными городами разрешат лишь на автобусах
Sputnik Грузия
В Грузии меняются правила междугородних пассажирских перевозок 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Использование автобусов для перевозки пассажиров между крупными городами Грузии и на расстояния свыше 150 километров будет установлено в обязательном порядке с 1 января 2026 года, говорится в сообщении Агентства наземного транспорта. По информации Агентства, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, будут иметь право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые по законодательству определены как автобусы. Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам>>С 1 февраля 2024 года в Грузии вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещали полностью завершить реформу до мая 2025 года.С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку. В этот же период вступил в силу регламент, обязующий водителей проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики. По состоянию на 2 июня 2025 года, количество выданных разрешений превысило 2,4 тысячи перевозчиков, а число желающих получить разрешение растет. Согласно нововведениям, весь междугородний транспорт в стране будет совершать рейсы только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границах муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, транспорт в грузии
В Грузии передвигаться между крупными городами разрешат лишь на автобусах
В Грузии меняются правила междугородних пассажирских перевозок
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Использование автобусов для перевозки пассажиров между крупными городами Грузии и на расстояния свыше 150 километров будет установлено в обязательном порядке с 1 января 2026 года, говорится в сообщении Агентства наземного транспорта.
По информации Агентства, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, будут иметь право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые по законодательству определены как автобусы.
"Решение принято на основе детального анализа процессов в отрасли и направлено на предоставление перевозчикам дополнительного времени для обновления автопарка и приобретения новых транспортных средств соответствующего класса", – говорится в сообщении.
С 1 февраля 2024 года в Грузии вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещали полностью завершить реформу до мая 2025 года.
С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку. В этот же период вступил в силу регламент, обязующий водителей проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики.
По состоянию на 2 июня 2025 года, количество выданных разрешений превысило 2,4 тысячи перевозчиков, а число желающих получить разрешение растет.
Согласно нововведениям, весь междугородний транспорт в стране будет совершать рейсы только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границах муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.