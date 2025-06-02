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Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле

Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле

Sputnik Грузия

Представитель МИД Турции заявил, что переговоры завершились "не негативно" 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T17:28+0400

2025-06-02T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились.Встреча длилась чуть более часа, она проходила за закрытыми дверями. Делегации общались на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.Как сообщил представитель МИД Турции, делегации России и Украины после окончания встречи ушли на обед. По его словам, переговоры завершились "не негативно".Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Всего в нее вошли 12 человек, как и во время первого раунда. Среди них – замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию по-прежнему возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Для второго раунда состав делегации Украины был расширен, в нее впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной рады Юрий Ковбаса. Перед началом переговорного процесса Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Прямые переговоры российской и украинской сторон после трехлетнего перерыва прошли в Стамбуле 16 мая по инициативе Москвы.Результатом первой встречи стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован масштабный обмен пленными "тысяча на тысячу", который успешно прошел с 23 по 25 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, стамбул, украина, россия, владимир мединский, мид россии, турция, обострение ситуации вокруг украины