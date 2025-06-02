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Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле
Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле
Sputnik Грузия
Представитель МИД Турции заявил, что переговоры завершились "не негативно" 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T17:28+0400
2025-06-02T17:28+0400
2025-06-02T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились.Встреча длилась чуть более часа, она проходила за закрытыми дверями. Делегации общались на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.Как сообщил представитель МИД Турции, делегации России и Украины после окончания встречи ушли на обед. По его словам, переговоры завершились "не негативно".Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Всего в нее вошли 12 человек, как и во время первого раунда. Среди них – замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию по-прежнему возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Для второго раунда состав делегации Украины был расширен, в нее впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной рады Юрий Ковбаса. Перед началом переговорного процесса Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Прямые переговоры российской и украинской сторон после трехлетнего перерыва прошли в Стамбуле 16 мая по инициативе Москвы.Результатом первой встречи стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован масштабный обмен пленными "тысяча на тысячу", который успешно прошел с 23 по 25 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, стамбул, украина, россия, владимир мединский, мид россии, турция, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, стамбул, украина, россия, владимир мединский, мид россии, турция, обострение ситуации вокруг украины
Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле
17:28 02.06.2025 (обновлено: 17:31 02.06.2025)
Представитель МИД Турции заявил, что переговоры завершились "не негативно"
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились.
Встреча длилась чуть более часа, она проходила за закрытыми дверями. Делегации общались на русском языке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на собственные источники.
Как сообщил представитель МИД Турции, делегации России и Украины после окончания встречи ушли на обед. По его словам, переговоры завершились "не негативно".
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Всего в нее вошли 12 человек, как и во время первого раунда. Среди них – замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию по-прежнему возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Для второго раунда состав делегации Украины был расширен, в нее впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной рады Юрий Ковбаса. Перед началом переговорного процесса Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщалось ранее, российская делегация в ходе встречи была намерена представить украинской стороне меморандум с изложением позиции Москвы по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса.
Прямые переговоры российской и украинской сторон после трехлетнего перерыва прошли в Стамбуле 16 мая по инициативе Москвы.
Результатом первой встречи стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован масштабный обмен пленными "тысяча на тысячу", который успешно прошел с 23 по 25 мая.