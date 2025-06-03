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В Турции произошло землетрясение: есть жертва и десятки пострадавших

В Турции произошло землетрясение: есть жертва и десятки пострадавших

Sputnik Грузия

Еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T10:41+0400

2025-06-03T10:41+0400

2025-06-03T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. При землетрясении на юге Турции погибла девочка, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.Подземные толчки зафиксировали в 03:17 по тбилисскому времени близ курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров."Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", – написал Ерликая.Еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы. Министр уточнил, что толчки ощущались в провинции Мугла и других регионах, разрушений не зафиксировано.В ночь на вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции. Эпицентр располагался в 19 километрах к северу от города Родос на одноименном острове. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информация из Греции о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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