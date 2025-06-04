https://sputnik-georgia.ru/20250604/italiya-mozhet-priznat-gruzinskie-voditelskie-prava-293626551.html

Италия может признать грузинские водительские права

Италия может признать грузинские водительские права

Sputnik Грузия

У Грузии уже есть аналогичное соглашение с Испанией, Грецией и Ирландией 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии и министерство транспорта и инфраструктуры Италии обсудили возможность обоюдного признания водительских прав. У Грузии уже есть аналогичное соглашение с Испанией, Грецией и Ирландией. На встрече в Риме представителей министерств стороны подчеркнули важность данного вопроса, который позволит гражданам Грузии, проживающим в Италии, обменять грузинские водительские права на итальянские без сдачи экзаменов. На встрече стороны обсудили содержательную сторону соглашения и выразили надежду, что после оперативного завершения соответствующих процедур станет возможное подписание соглашения. По соглашению между Грузией и иностранными государствами водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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