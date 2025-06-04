https://sputnik-georgia.ru/20250604/kvaratskheliya-podorozhal-srazu-na-10-mln-evro---transfermarkt-obnovil-dannye-293630307.html
Кварацхелия подорожал сразу на 10 млн евро – Transfermarkt обновил данные
Кварацхелия подорожал сразу на 10 млн евро – Transfermarkt обновил данные
Sputnik Грузия
Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T19:35+0400
2025-06-04T19:35+0400
2025-06-04T19:39+0400
футбол
спорт
новости
грузия
европа
хвича кварацхелия
уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Рыночная стоимость грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, выигравшего Лигу чемпионов УЕФА, увеличилась с 80 до 90 млн евро, обновленные данные привел немецкий интернет-портал Transfermarkt. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. Хвичу Кварацхелия наградят орденом Победы имени Святого Георгия – премьер Грузии>>>Кварацхелия вошел в тройку самых дорогих игроков Лиги 1 вместе со своими одноклубниками Усманом Дембеле и 19-летним дарованием Дезире Дуэ. Их цена также составляет 90 млн. Кварацхелия присоединился к парижанам в январе 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" из батумского "Динамо" весной 2022 года – с 15 до 35 млн евро. Уже через год цена увеличилась до 85 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1fa98df858c285403279de4d57d83c34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, новости, грузия, европа, хвича кварацхелия, уефа
футбол, спорт, новости, грузия, европа, хвича кварацхелия, уефа
Кварацхелия подорожал сразу на 10 млн евро – Transfermarkt обновил данные
19:35 04.06.2025 (обновлено: 19:39 04.06.2025)
Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи"
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Рыночная стоимость грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, выигравшего Лигу чемпионов УЕФА, увеличилась с 80 до 90 млн евро, обновленные данные привел немецкий интернет-портал Transfermarkt.
"Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.
Кварацхелия вошел в тройку самых дорогих игроков Лиги 1 вместе со своими одноклубниками Усманом Дембеле и 19-летним дарованием Дезире Дуэ. Их цена также составляет 90 млн.
Кварацхелия присоединился к парижанам в январе 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года.
Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" из батумского "Динамо" весной 2022 года – с 15 до 35 млн евро. Уже через год цена увеличилась до 85 млн евро.