https://sputnik-georgia.ru/20250604/kvaratskheliya-podorozhal-srazu-na-10-mln-evro---transfermarkt-obnovil-dannye-293630307.html

Кварацхелия подорожал сразу на 10 млн евро – Transfermarkt обновил данные

Кварацхелия подорожал сразу на 10 млн евро – Transfermarkt обновил данные

Sputnik Грузия

Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Рыночная стоимость грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, выигравшего Лигу чемпионов УЕФА, увеличилась с 80 до 90 млн евро, обновленные данные привел немецкий интернет-портал Transfermarkt. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. Хвичу Кварацхелия наградят орденом Победы имени Святого Георгия – премьер Грузии>>>Кварацхелия вошел в тройку самых дорогих игроков Лиги 1 вместе со своими одноклубниками Усманом Дембеле и 19-летним дарованием Дезире Дуэ. Их цена также составляет 90 млн. Кварацхелия присоединился к парижанам в январе 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" из батумского "Динамо" весной 2022 года – с 15 до 35 млн евро. Уже через год цена увеличилась до 85 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, новости, грузия, европа, хвича кварацхелия, уефа