https://sputnik-georgia.ru/20250604/natsbank-gruzii-nachinaet-prodazhu-kollektsionnykh-monet-k-yubileyu-lari-293637986.html

Нацбанк Грузии начинает продажу коллекционных монет к юбилею лари

Нацбанк Грузии начинает продажу коллекционных монет к юбилею лари

Sputnik Грузия

В Грузии пройдет ряд мероприятий, связанных с юбилеем национальной валюты 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T14:14+0400

2025-06-04T14:14+0400

2025-06-04T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии начинает продажу коллекционных монет в честь 30-летнего юбилея грузинской национальной валюты – лари – с 4 июня, говорится в сообщении Нацбанка. Лари стал национальной валютой Грузии в 1995 году. Он вошел в оборот 25 сентября 1995 года, а 2 октября был объявлен единственной законной платежной единицей на территории Грузии. До 1995 года жители Грузии расплачивались купонами и рублями. Цена медно-никелевой монеты – 30 лари, серебряной – 130 лари, а золотой – 2,5 тысячи лари. Серебряная монета поступит в продажу с 4 июня, золотая – с 5 июня, а медно-никелевая – с 6 июня. Монеты будут продаваться в указанный день с 10:00 в кассах Кассового центра и Музея денег в Кварели, а также на электронной платформе www.tkt.ge только в течение одного дня (с 10:00 до конца дня).С 9 июня 2025 года, при наличии достаточного запаса монет, продажа будет продолжена через интернет-магазин Музея денег. Один покупатель сможет приобрести не более одной золотой монеты, не более двух серебряных и пяти медно-никелевых. Ограничение распространяется на все официальные каналы продаж в совокупности. Для приобретения монет в кассах покупателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Если приобрести монету на платформе www.tkt.ge, к ее продажной цене будет добавлена стоимость доставки: 7 лари – в Тбилиси, 20 лари – в регионах, а также стоимость страховки – 0,4% от цены продажи монеты, и плата за обслуживание сайта – 8 лари за серебряную монету, 85 лари – за золотую, 1,8 лари – за медно-никелевую.Грузинской валюте исполняется 30 лет – в Тбилиси проходит международная конференция>>В 2025 году, 2 октября, исполняется 30 лет со дня введения в обращение грузинской национальной валюты – лари. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в Грузии. Слово "лари" на древнегрузинском означает "богатство, наследие, имущество". В честь этого события в Грузии в течение года пройдет ряд мероприятий, которые начались в Тбилиси с масштабной международной конференции "От доверия – к тесному сотрудничеству", организованной Нацбанком Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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