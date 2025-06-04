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Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине
Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине
Sputnik Грузия
Достижение успеха в своем деле и вдохновление поколений своим примером – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране, заявил Пачулия 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T16:36+0400
2025-06-04T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Самая дорогая награда для любого спортсмена – это признание в его собственной стране, заявил двукратный чемпион NBA 2017 и 2018 годов, экс-капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия. Согласно решению правительства Грузии, вингер "Пари Сен-Жермен", победитель Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия, мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов Каха Каладзе и двукратный чемпион NBA Заза Пачулия были представлены к ордену Победы святого Георгия за выдающиеся спортивные достижения.Как отметил Пачулия, достижение успеха в собственном деле и вдохновление поколений – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране. По словам экс-капитана, неслучайно, что в такой маленькой стране как Грузия так много успешных спортсменов. "Я хочу, чтобы особенно подростки и спортсмены верили, что все возможно. Наша роль – вдохновлять их и показывать им правильный путь", – отметил Пачулия. По словам легендарного грузинского баскетболиста, в 2007 году он посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" победил "Ливерпуль", и Каха Каладзе во второй раз выиграл самую престижную клубную награду. Он вспомнил, что годы спустя, в Италии, своими глазами увидел, какое влияние Хвича Кварацхелия оказал на чемпионство "Наполи", как он стал главным источником вдохновения для тысяч подростков. "Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке&gt;&gt;Заза Пачулия был капитаном сборной Грузии по баскетболу на четырех чемпионатах Европы. Награды Кварацхелия, Пачулия и Каладзе вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили. Орден Победы имени святого Георгия – государственная награда Грузии, учрежденная решением парламента Грузии от 24 июня 2004 года для награждения за значительный вклад в достижение победы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, заза пачулия, хвича кварацхелия, каха каладзе
грузия, новости, спорт, заза пачулия, хвича кварацхелия, каха каладзе

Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине

16:36 04.06.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliБаскетболист сборной Грузии Заза Пачулия
Баскетболист сборной Грузии Заза Пачулия - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Достижение успеха в своем деле и вдохновление поколений своим примером – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране, заявил Пачулия
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Самая дорогая награда для любого спортсмена – это признание в его собственной стране, заявил двукратный чемпион NBA 2017 и 2018 годов, экс-капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия.
Согласно решению правительства Грузии, вингер "Пари Сен-Жермен", победитель Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия, мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов Каха Каладзе и двукратный чемпион NBA Заза Пачулия были представлены к ордену Победы святого Георгия за выдающиеся спортивные достижения.

"Достижения и признание – это то, что приносит спортсменам наибольшее счастье, но когда тебя ценят твоя собственная страна и народ, это самая драгоценная награда. Для меня большая честь быть награжденным орденом Святого Георгия", – написал Пачулия в соцсети.

Как отметил Пачулия, достижение успеха в собственном деле и вдохновление поколений – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране. По словам экс-капитана, неслучайно, что в такой маленькой стране как Грузия так много успешных спортсменов.
"Я хочу, чтобы особенно подростки и спортсмены верили, что все возможно. Наша роль – вдохновлять их и показывать им правильный путь", – отметил Пачулия.
По словам легендарного грузинского баскетболиста, в 2007 году он посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" победил "Ливерпуль", и Каха Каладзе во второй раз выиграл самую престижную клубную награду.

"Годы спустя, когда я выиграл "Голден Стэйт Уорриорз" среди различных клубов, одним из главных стимулов для этого был успех, которого добился Каха. У меня также было желание осчастливить свою страну, а людей сделать такими же гордыми, каким был я после финала в Афинах. В этом сила спорта и успеха", – написал Пачулия.

Он вспомнил, что годы спустя, в Италии, своими глазами увидел, какое влияние Хвича Кварацхелия оказал на чемпионство "Наполи", как он стал главным источником вдохновения для тысяч подростков.
"Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке>>
Заза Пачулия был капитаном сборной Грузии по баскетболу на четырех чемпионатах Европы.
Награды Кварацхелия, Пачулия и Каладзе вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Орден Победы имени святого Георгия – государственная награда Грузии, учрежденная решением парламента Грузии от 24 июня 2004 года для награждения за значительный вклад в достижение победы.
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