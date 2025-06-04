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Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине
Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине
Sputnik Грузия
Достижение успеха в своем деле и вдохновление поколений своим примером – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране, заявил Пачулия 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Самая дорогая награда для любого спортсмена – это признание в его собственной стране, заявил двукратный чемпион NBA 2017 и 2018 годов, экс-капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия. Согласно решению правительства Грузии, вингер "Пари Сен-Жермен", победитель Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия, мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов Каха Каладзе и двукратный чемпион NBA Заза Пачулия были представлены к ордену Победы святого Георгия за выдающиеся спортивные достижения.Как отметил Пачулия, достижение успеха в собственном деле и вдохновление поколений – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране. По словам экс-капитана, неслучайно, что в такой маленькой стране как Грузия так много успешных спортсменов. "Я хочу, чтобы особенно подростки и спортсмены верили, что все возможно. Наша роль – вдохновлять их и показывать им правильный путь", – отметил Пачулия. По словам легендарного грузинского баскетболиста, в 2007 году он посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" победил "Ливерпуль", и Каха Каладзе во второй раз выиграл самую престижную клубную награду. Он вспомнил, что годы спустя, в Италии, своими глазами увидел, какое влияние Хвича Кварацхелия оказал на чемпионство "Наполи", как он стал главным источником вдохновения для тысяч подростков. "Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке>>Заза Пачулия был капитаном сборной Грузии по баскетболу на четырех чемпионатах Европы. Награды Кварацхелия, Пачулия и Каладзе вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили. Орден Победы имени святого Георгия – государственная награда Грузии, учрежденная решением парламента Грузии от 24 июня 2004 года для награждения за значительный вклад в достижение победы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, заза пачулия, хвича кварацхелия, каха каладзе
грузия, новости, спорт, заза пачулия, хвича кварацхелия, каха каладзе
Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине
Достижение успеха в своем деле и вдохновление поколений своим примером – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране, заявил Пачулия
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Самая дорогая награда для любого спортсмена – это признание в его собственной стране, заявил двукратный чемпион NBA 2017 и 2018 годов, экс-капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия.
Согласно решению правительства Грузии, вингер "Пари Сен-Жермен", победитель Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия, мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов Каха Каладзе и двукратный чемпион NBA Заза Пачулия были представлены к ордену Победы святого Георгия за выдающиеся спортивные достижения.
"Достижения и признание – это то, что приносит спортсменам наибольшее счастье, но когда тебя ценят твоя собственная страна и народ, это самая драгоценная награда. Для меня большая честь быть награжденным орденом Святого Георгия", – написал Пачулия в соцсети.
Как отметил Пачулия, достижение успеха в собственном деле и вдохновление поколений – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране. По словам экс-капитана, неслучайно, что в такой маленькой стране как Грузия так много успешных спортсменов.
"Я хочу, чтобы особенно подростки и спортсмены верили, что все возможно. Наша роль – вдохновлять их и показывать им правильный путь", – отметил Пачулия.
По словам легендарного грузинского баскетболиста, в 2007 году он посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" победил "Ливерпуль", и Каха Каладзе во второй раз выиграл самую престижную клубную награду.
"Годы спустя, когда я выиграл "Голден Стэйт Уорриорз" среди различных клубов, одним из главных стимулов для этого был успех, которого добился Каха. У меня также было желание осчастливить свою страну, а людей сделать такими же гордыми, каким был я после финала в Афинах. В этом сила спорта и успеха", – написал Пачулия.
Он вспомнил, что годы спустя, в Италии, своими глазами увидел, какое влияние Хвича Кварацхелия оказал на чемпионство "Наполи", как он стал главным источником вдохновения для тысяч подростков.
Заза Пачулия был капитаном сборной Грузии по баскетболу на четырех чемпионатах Европы.
Награды Кварацхелия, Пачулия и Каладзе вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Орден Победы имени святого Георгия – государственная награда Грузии, учрежденная решением парламента Грузии от 24 июня 2004 года для награждения за значительный вклад в достижение победы.