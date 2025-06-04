https://sputnik-georgia.ru/20250604/pachuliya-samaya-dorogaya-nagrada-dlya-sportsmena--eto-priznanie-na-rodine--293638628.html

Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине

Пачулия: самая дорогая награда для спортсмена – это признание на Родине

Sputnik Грузия

Достижение успеха в своем деле и вдохновление поколений своим примером – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране, заявил Пачулия 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T16:36+0400

2025-06-04T16:36+0400

2025-06-04T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Самая дорогая награда для любого спортсмена – это признание в его собственной стране, заявил двукратный чемпион NBA 2017 и 2018 годов, экс-капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия. Согласно решению правительства Грузии, вингер "Пари Сен-Жермен", победитель Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия, мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов Каха Каладзе и двукратный чемпион NBA Заза Пачулия были представлены к ордену Победы святого Георгия за выдающиеся спортивные достижения.Как отметил Пачулия, достижение успеха в собственном деле и вдохновление поколений – это величайший дар, который спортсмены могут преподнести своей стране. По словам экс-капитана, неслучайно, что в такой маленькой стране как Грузия так много успешных спортсменов. "Я хочу, чтобы особенно подростки и спортсмены верили, что все возможно. Наша роль – вдохновлять их и показывать им правильный путь", – отметил Пачулия. По словам легендарного грузинского баскетболиста, в 2007 году он посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" победил "Ливерпуль", и Каха Каладзе во второй раз выиграл самую престижную клубную награду. Он вспомнил, что годы спустя, в Италии, своими глазами увидел, какое влияние Хвича Кварацхелия оказал на чемпионство "Наполи", как он стал главным источником вдохновения для тысяч подростков. "Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке>>Заза Пачулия был капитаном сборной Грузии по баскетболу на четырех чемпионатах Европы. Награды Кварацхелия, Пачулия и Каладзе вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили. Орден Победы имени святого Георгия – государственная награда Грузии, учрежденная решением парламента Грузии от 24 июня 2004 года для награждения за значительный вклад в достижение победы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, заза пачулия, хвича кварацхелия, каха каладзе