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Британия планирует "разбудить" оппозицию Грузии – СВР РФ

Британия планирует "разбудить" оппозицию Грузии – СВР РФ

Sputnik Грузия

Запад раздосадован стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил, отметили в СВР 05.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В документе отмечается, что Запад раздосадован стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями."Особенно раздражает западников то, что Тбилиси – еще недавно, при М. Саакашвили, "локомотив демократизации" в Закавказье – все больше сворачивает на "авторитарный путь", ставя во главу угла национальные интересы", – говорится в сообщении СВР.Поэтому, согласно информации СВР, Великобритания собирается значительно увеличить финансирование грузинских оппозиционных НПО, чтобы те радикализировали свою антиправительственную деятельность.В пресс-бюро СВР отметили, что Лондон собирается обучить боевиков в Грузии противостоянию полицейским во время протестных акций и готовить диверсии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Лондон, по данным СВР, не может смириться с выходом Тбилиси из "обоймы их беспрекословных вассалов", а политика правящей партии "Грузинская мечта" вызывает у них нескрываемое раздражение."И Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны", – отметили в пресс-бюро.Грузия и ВеликобританияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса.По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол>>"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября - в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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