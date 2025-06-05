https://sputnik-georgia.ru/20250605/dilemma-oppozitsii-i-prizyv-iz-evropy--kakimi-budut-vybory-v-2025-godu-v-gruzii-293659291.html
Дилемма оппозиции и призыв из Европы – какими будут выборы в 2025 году в Грузии
Дилемма оппозиции и призыв из Европы – какими будут выборы в 2025 году в Грузии
Sputnik Грузия
Выборы в местные органы власти в Грузии состоятся 4 октября 2025 года 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T16:22+0400
2025-06-05T16:22+0400
2025-06-05T16:22+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Европарламент впервые озвучил призыв к оппозиции принять участие в муниципальных выборах, что вызвало неоднозначную реакцию в Грузии и породило новые разногласия. Выборы в местные органы власти в Грузии состоятся 4 октября 2025 года. Для Грузии эти выборы имеют значение с точки зрения контроля регионов и определения политических симпатий населения. В то же время итоги выборов могут сильно отличаться от района к району. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Европарламент призывает оппозицию участием в выборах показать единство грузинского народа в поддержке демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано мирными протестами. Мнение протестующих В оппозиционно настроенном обществе ждут от оппозиции конкретики и какой-то демонстрации единства. В целом лидеры оппозиции в грузинском обществе на сегодняшний день вовсе не являются лидерами уличных протестов, а лишь их рядовыми участниками. Разногласия в оппозицииНа сегодняшний день протесты в Грузии подошли к точке минимума, и эксперты ожидают, что уже к июлю-августу, самой жаркой поре в стране, они сойдут на нет. И если гражданское общество показало способность к импровизации, у самой оппозиции нет на данный момент никакого плана действий. Часть партий, в том числе "Коалиция за перемены", показавшая лучший результат на последних выборах среди партий, участвовать в выборах не собирается. Другие же партии решили дождаться решения большинства. "Эти выборы – еще одна возможность для нации, политического общества консолидироваться, объединиться. Наша позиция – это позиция единства. Мы не говорили, что приняли решение или хотим куда-то пойти в одиночку. Мы, наоборот, сказали, что единство имеет смысл. Мы протянули руку единства нашим коллегам", – заявил лидер партии "Лело для Грузии" Григол Гегелия. Третьи партии, в том числе партия "За Грузию" и "Новый политический центр", к выборам готовятся. "Сегодня в мире происходят такие процессы, что главной целью каждого ответственного политика должно быть преодоление радикализации главной проблемы в Грузии. Глобальные правила игры меняются", – заявил Гахария. Скептицизм власти Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в искренность оппозиции не верят. При этом в правящей партии заявляют, что у оппозиции уже не осталось поддержки, и на победу она рассчитывать не может. "Ни у кого нет шансов, и будут ли они участвовать [в выборах], не имеет большого значения, поскольку политический приговор окончательно вынес грузинский народ 26 октября (на парламентских выборах 2024 года – ред.)", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. А есть ли шанс Между тем шансы у оппозиции, если она не объединится, действительно призрачные. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю.Бойкот или участие: местные выборы в Грузии раскололи оппозицию >> Плюс к малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. Ситуация радикально отличается от ситуации на парламентских выборах прошлого года, когда деньги из бюджета и право на бесплатную телевизионную рекламу имело большинство партий. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании и существуют за счет пожертвований. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов, в том числе от сочувствующих европейцев или мигрантов, исключены. А отсутствие финансов сильно ограничивает возможности грузинских политических партий, на фоне возможностей "Грузинской мечты", которая по статистике тратит на выборы и на предвыборную кампанию миллионы лари, что не может не сказаться на результатах выборах. Как показала практика, реклама на грузинских выборах и доступ к эфиру играет огромное значение для формирования электората.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, европарламент, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, новости, грузия, европарламент, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Дилемма оппозиции и призыв из Европы – какими будут выборы в 2025 году в Грузии
Выборы в местные органы власти в Грузии состоятся 4 октября 2025 года
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Европарламент впервые озвучил призыв к оппозиции принять участие в муниципальных выборах, что вызвало неоднозначную реакцию в Грузии и породило новые разногласия.
Выборы в местные органы власти в Грузии состоятся 4 октября 2025 года. Для Грузии эти выборы имеют значение с точки зрения контроля регионов и определения политических симпатий населения.
При этом сами предстоящие выборы одновременно масштабные с точки зрения числа субъектов, участвующих в избирательном процессе, и локальные, исходя из того, что жители каждого из 62 районов по отдельности выбирают мэров и членов совещательных органов.
В то же время итоги выборов могут сильно отличаться от района к району. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две.
Европарламент призывает оппозицию участием в выборах показать единство грузинского народа в поддержке демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано мирными протестами.
В оппозиционно настроенном обществе ждут от оппозиции конкретики и какой-то демонстрации единства.
"Я думаю, что ресурс оппозиции должен быть в правильной коммуникации, в обсуждении. Я думаю, стратегия должна быть единой, и они должны решить, если это единый бойкот, он должен быть единым, если они примут другое решение, то они должны постараться не быть в конфликте друг с другом", – заявил лидер одной из гражданских организаций, стоящих во главе протестов Вадо Мачавариани.
В целом лидеры оппозиции в грузинском обществе на сегодняшний день вовсе не являются лидерами уличных протестов, а лишь их рядовыми участниками.
На сегодняшний день протесты в Грузии подошли к точке минимума, и эксперты ожидают, что уже к июлю-августу, самой жаркой поре в стране, они сойдут на нет. И если гражданское общество показало способность к импровизации, у самой оппозиции нет на данный момент никакого плана действий.
Часть партий, в том числе "Коалиция за перемены", показавшая лучший результат на последних выборах среди партий, участвовать в выборах не собирается.
"Коалиция полностью сформирована в этом вопросе и не собирается вступать в заранее сфальсифицированную и вредящую родине кампанию", – заявил лидер коалиции Ника Гварамия.
Другие же партии решили дождаться решения большинства.
"Эти выборы – еще одна возможность для нации, политического общества консолидироваться, объединиться. Наша позиция – это позиция единства. Мы не говорили, что приняли решение или хотим куда-то пойти в одиночку. Мы, наоборот, сказали, что единство имеет смысл. Мы протянули руку единства нашим коллегам", – заявил лидер партии "Лело для Грузии" Григол Гегелия.
Третьи партии, в том числе партия "За Грузию" и "Новый политический центр", к выборам готовятся.
"Сегодня в мире происходят такие процессы, что главной целью каждого ответственного политика должно быть преодоление радикализации главной проблемы в Грузии. Глобальные правила игры меняются", – заявил Гахария.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в искренность оппозиции не верят.
"Оппозиции извне диктуют, что делать. Сами не могут принимать решения самостоятельно и им диктуют это все извне. Несмотря на громкие заявления, которые делают представители "Нацдвижения" и "Ахали", я думаю, что в конечном итоге они могут перечеркнуть и это все", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
При этом в правящей партии заявляют, что у оппозиции уже не осталось поддержки, и на победу она рассчитывать не может.
"Ни у кого нет шансов, и будут ли они участвовать [в выборах], не имеет большого значения, поскольку политический приговор окончательно вынес грузинский народ 26 октября (на парламентских выборах 2024 года – ред.)", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Между тем шансы у оппозиции, если она не объединится, действительно призрачные.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю.
Плюс к малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. Ситуация радикально отличается от ситуации на парламентских выборах прошлого года, когда деньги из бюджета и право на бесплатную телевизионную рекламу имело большинство партий.
На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании и существуют за счет пожертвований. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов, в том числе от сочувствующих европейцев или мигрантов, исключены.
А отсутствие финансов сильно ограничивает возможности грузинских политических партий, на фоне возможностей "Грузинской мечты", которая по статистике тратит на выборы и на предвыборную кампанию миллионы лари, что не может не сказаться на результатах выборах.
Как показала практика, реклама на грузинских выборах и доступ к эфиру играет огромное значение для формирования электората.