https://sputnik-georgia.ru/20250605/ekonomicheskiy-rost-vozmozhen-tolko-v-mirnoy-strane--kaladze-otkryl-regionalnyy-forum-293655701.html

Экономический рост возможен только в мирной стране – Каладзе открыл региональный форум

Экономический рост возможен только в мирной стране – Каладзе открыл региональный форум

Sputnik Грузия

Повесткой мероприятия являются мир и стабильность, способствующие развитию сообществ 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T18:21+0400

2025-06-05T18:21+0400

2025-06-05T18:21+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Привлечение инвестиций и экономический рост возможны только в мирной, сбалансированной стране, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии регионального форума. В столице 5-6 июня проходит Тбилисский региональный форум по устойчивому развитию (TBILISI RFSD) под названием "Роль мира в устойчивом социально-экономическом развитии". Организатором мероприятия выступила Служба экономического развития города при мэрии Тбилиси. По словам мэра, форум этого года является самым масштабным, и его тема напрямую отражает миссию правящей партии "Грузинская мечта" – сохранение мира. Согласно заявлению Каладзе, в этом году на форуме будут рассмотрены такие важные вопросы, как доступность и инновационность здравоохранения, охрана окружающей среды и экология, рынок недвижимости и современные тенденции в строительной сфере, устойчивое экономическое развитие, традиционное грузинское виноделие, насчитывающее 8 тысяч лет, потребление и развитие возобновляемой энергии, современные тенденции в строительном секторе. Региональный форум устойчивого развития открывается в Тбилиси>>Участники мероприятия также обсудят демографию и миграцию, транспортную реформу и другие важные темы, необходимые для развития города. "Наше стратегическое стремление – создание дополнительных предпосылок для экономического роста и устойчивого развития, что, в свою очередь, включает в себя развитие и укрепление системных экономических основ, политику, ориентированную на людей, инновационные экосистемы, муниципальное здравоохранение", – заявил мэр Тбилиси. В рамках Тбилисского регионального форума по устойчивому развитию (TBILISI RFSD) столица ежегодно принимает как местных, так и международных спикеров, экспертов из разных областей, представителей муниципалитетов и академических кругов. Цель мероприятия – обмен опытом, современными подходами и идеями, что создает устойчивую и долгосрочную перспективу для налаживания сотрудничества и развития городов.В форуме принимают участие премьер-министр и члены правительства Грузии, мэры муниципалитетов и представители городских собраний (сакребуло), местные и международные спикеры, эксперты из разных областей, а также представители бизнес-сектора, академических кругов и дипломатический корпус. В прошлом году XIV форум был посвящен теме "Здоровый город – зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе