https://sputnik-georgia.ru/20250605/kokteyl-molotova-vmesto-tsennostey-papuashvili-o-negativnom-vospriyatii-es-v-gruzii-293654465.html

"Коктейль Молотова" вместо ценностей: Папуашвили о негативном восприятии ЕС в Грузии

"Коктейль Молотова" вместо ценностей: Папуашвили о негативном восприятии ЕС в Грузии

Sputnik Грузия

Снижение интереса граждан Грузии к ЕС связано с поддержкой союзом радикальных групп 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T15:19+0400

2025-06-05T15:19+0400

2025-06-05T15:19+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Негативное отношение к Европейскому союзу объясняется тем, что его в Грузии отождествляют с насилием, символом которого стал "коктейль Молотова", и это отражает искаженное понимание европейских ценностей, где поджог человека воспринимается как допустимый акт, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно последнему исследованию, которое проводилось с 27 марта по 15 апреля, доверие к ЕС снизилось на 9% и составило 49%. Также с 69 до 60% снизилось число людей, считающих членство Грузии в ЕС позитивным шагом. Еще 7% опрошенных рассматривают членство в объединении как вредоносное. С 82 до 75% сократилось число тех, кто видит выгоду в интеграции с союзом.В 2023 году в Грузии впервые произошел случай, когда протестующий попытался поджечь полицейского с помощью "коктейля Молотова", что, по его мнению, соответствовало европейским методам протеста. Этим человеком был Лазаре Григориадис, которого тогда арестовали, напомнил Папуашвили. По словам главы законодательного органа, дело Лазаре Григориадиса является "показательным, и его вина была доказана". Однако, вопреки правосудию, европейские политики и дипломаты добились его помилования от Саломе Зурабишвили. Таким образом Европейский союз оправдал человека, который пытался поджечь полицейского, и объявил его героем.Именно такое поощрение, по мнению Папуашвили, привело к росту насильственных случаев: если в 2023 году был один такой инцидент, то в следующем – уже десять. Папуашвили отметил, что конкретная критика в отношении пропагандирующих насилие и ненависть организаций, финансируемых из ЕС, преподносится как "антиевропейская риторика". Европейские политики никак не реагируют на акты насилия, совершаемые другой стороной, при этом всячески пытаются нивелировать позицию правительства Грузии.По мнению Папуашвили, представителю ЕС было положено осудить насилие, происходящее за счет европейских налогоплательщиков. Но посол ЕС не делает этого, потому что это вынудит его отказаться от поддержки радикальных групп, действующих под флагом ЕС и применяющих насилие против политических оппонентов. Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?>>С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются массовые акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, грузия - евросоюз