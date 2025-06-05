https://sputnik-georgia.ru/20250605/otnosheniya-gruzii-s-ssha--tbilisi-rasschityvaet-na-novoe-mirnoe-partnerstvo-s-vashingtonom-293657136.html

Отношения Грузии с США – Тбилиси рассчитывает на новое мирное партнерство с Вашингтоном

Отношения Грузии с США – Тбилиси рассчитывает на новое мирное партнерство с Вашингтоном

Sputnik Грузия

Тбилиси предлагает Вашингтону стратегическое партнерство на основе общих интересов 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T17:17+0400

2025-06-05T17:17+0400

2025-06-05T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сигналы, поступающие от администрации президента США Дональда Трампа, обнадеживают, и власти Грузии выражают готовность к сотрудничеству со всеми государствами, которые ориентированы на мир, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. "Очень обнадеживают сигналы, поступающие от нового президента США, который подчеркивает важность мира. Я надеюсь, что при новой администрации, администрации президента Трампа, мир будет поощряться в еще большей степени по всему миру", – заявил Кобахидзе. Как отметил глава правительства, Тбилиси готов к сотрудничеству со всеми государствами, включая все сверхдержавы, ориентированные на мир, экономическое развитие и улучшение благосостояния своих народов. Премьер-министр подчеркнул, что сверхдержавы играют ключевую роль в обеспечении глобального мира, и в этом контексте отметил роль Китая, как государства, с которого, по мнению Кобахидзе, стоит брать пример в этом вопросе . Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства">>Поиск точек соприкосновения интересов и избежание конфликтов, где их нет – в этом и заключается суть международной политики и дипломатии, отметил, в свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, отправной точкой властей Грузии были и остаются национальные интересы государства. Как отметил Папуашвили, подобную позицию выражают и президент США, и госсекретарь Марко Рубио, подчеркивая, что в будущем американская сторона намерена выстраивать сотрудничество на взаимоуважении национальных интересов."У нас два ключевых национальных интереса – восстановление территориальной целостности и объединение страны, а также экономическое благосостояние нашего народа", – заявил Папуашвили. Это две главных национальных цели, а все остальные задачи и приоритеты, по словам главы парламента, подчиняются именно им. Исходя из этих целей, правительство Грузии предлагает новой администрации США перейти от ничего не значащих слов и документов к настоящему стратегическому партнерству, основанному на консенсусе по ключевым интересам грузин и американцев. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили