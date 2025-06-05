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Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру

Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру

Sputnik Грузия

Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Посол США Робин Данниган приняла решение уйти с дипломатической службы, заявление посла было обнародовано на странице посольства США в соцсетях. Робин Данниган стала послом США в октябре 2023 года. По ее словам, отставка – ее личное решение. "Мое правительство не требовало моего отзыва", – отметила она. При этом Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля. "Я продолжу неустанно работать над укреплением связей между двумя странами, пока не покину Грузию в июле", – говорится в заявлении посла. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства" >>С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей она приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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