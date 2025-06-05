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Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру
Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру
Sputnik Грузия
Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T14:30+0400
2025-06-05T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Посол США Робин Данниган приняла решение уйти с дипломатической службы, заявление посла было обнародовано на странице посольства США в соцсетях. Робин Данниган стала послом США в октябре 2023 года. По ее словам, отставка – ее личное решение. "Мое правительство не требовало моего отзыва", – отметила она. При этом Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля. "Я продолжу неустанно работать над укреплением связей между двумя странами, пока не покину Грузию в июле", – говорится в заявлении посла. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства" >>С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей она приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сша, политика
новости, грузия, сша, политика
Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру
14:30 05.06.2025 (обновлено: 14:58 05.06.2025)
Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Посол США Робин Данниган приняла решение уйти с дипломатической службы, заявление посла было обнародовано на странице посольства США в соцсетях.
Робин Данниган стала послом США в октябре 2023 года.
"После того как я представляла Соединенные Штаты в качестве дипломата в течение тридцати трех лет, я приняла личное решение уйти в отставку. Быть послом США в Грузии – величайшая честь и привилегия в моей карьере", – говорится в заявлении посла.
По ее словам, отставка – ее личное решение.
"Мое правительство не требовало моего отзыва", – отметила она.
При этом Данниган подчеркнула, что останется на должности посла до июля.
"Я продолжу неустанно работать над укреплением связей между двумя странами, пока не покину Грузию в июле", – говорится в заявлении посла.
Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии.
С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.
Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей она приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.