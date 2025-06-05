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Стандарты объективности для СМИ не должны восприниматься как цензура – премьер
Стандарты объективности для СМИ не должны восприниматься как цензура – премьер
Sputnik Грузия
То, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ, заявил премьер 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T22:48+0400
2025-06-05T22:48+0400
2025-06-05T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Соблюдение стандартов объективности ни в коем случае не может быть оценено как цензура, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на этой неделе подала жалобу в Комиссию по коммуникациям на сайты оппозиционных телеканалов из-за нарушения закона "О вещании", так как они используют такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и подобные, что порталы расценили как попытку цензуры. По его словам, то, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ. "Закон в равной степени касается всех средств массовой информации. Неважно, какие термины использует тот или иной телеканал", – заявил Кобахидзе. По его словам, оппозиция также может обратиться в комиссию с жалобой, если в информационном выпуске используется такой термин, как, например, "радикальная оппозиция" . В апреле парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Среди обязательств: непредвзятость и точность при освещении новостей, идентификация источников и обязательство в краткие сроки исправлять ошибки. Новые правила финансирования и регулирования СМИ приняты в Грузии >>Также теперь СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. Также СМИ обязаны соблюдать баланс при освещении политического или другого спора и им теперь запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сми
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сми
Стандарты объективности для СМИ не должны восприниматься как цензура – премьер
То, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Соблюдение стандартов объективности ни в коем случае не может быть оценено как цензура, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на этой неделе подала жалобу в Комиссию по коммуникациям на сайты оппозиционных телеканалов из-за нарушения закона "О вещании", так как они используют такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и подобные, что порталы расценили как попытку цензуры.
"Для того чтобы в СМИ сформировалась правильная культура, необходимо соблюдать стандарт объективности. Обеспечение культуры не является цензурой", – заявил Кобахидзе.
По его словам, то, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ.
"Закон в равной степени касается всех средств массовой информации. Неважно, какие термины использует тот или иной телеканал", – заявил Кобахидзе.
По его словам, оппозиция также может обратиться в комиссию с жалобой, если в информационном выпуске используется такой термин, как, например, "радикальная оппозиция" .
"Конкретные оппозиционные партии вместо разговоров о цензуре, что является ложью, также должны внести свой вклад в использование соответствующей культуры, если они считают, что соответствующие телеканалы своими высказываниями нарушают стандарты объективности", – заявил Кобахидзе.
В апреле парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии.
Среди обязательств: непредвзятость и точность при освещении новостей, идентификация источников и обязательство в краткие сроки исправлять ошибки.
Также теперь СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами.
Также СМИ обязаны соблюдать баланс при освещении политического или другого спора и им теперь запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.