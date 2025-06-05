https://sputnik-georgia.ru/20250605/standarty-obektivnosti-dlya-smi-ne-dolzhny-vosprinimatsya-kak-tsenzura--premer-293663286.html

Стандарты объективности для СМИ не должны восприниматься как цензура – премьер

Стандарты объективности для СМИ не должны восприниматься как цензура – премьер

Sputnik Грузия

То, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ, заявил премьер 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T22:48+0400

2025-06-05T22:48+0400

2025-06-05T22:48+0400

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сми

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Соблюдение стандартов объективности ни в коем случае не может быть оценено как цензура, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на этой неделе подала жалобу в Комиссию по коммуникациям на сайты оппозиционных телеканалов из-за нарушения закона "О вещании", так как они используют такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и подобные, что порталы расценили как попытку цензуры. По его словам, то, что телеканалы считают цензурой, на самом деле является действием для формирования правильной культуры в грузинских СМИ. "Закон в равной степени касается всех средств массовой информации. Неважно, какие термины использует тот или иной телеканал", – заявил Кобахидзе. По его словам, оппозиция также может обратиться в комиссию с жалобой, если в информационном выпуске используется такой термин, как, например, "радикальная оппозиция" . В апреле парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Среди обязательств: непредвзятость и точность при освещении новостей, идентификация источников и обязательство в краткие сроки исправлять ошибки. Новые правила финансирования и регулирования СМИ приняты в Грузии >>Также теперь СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. Также СМИ обязаны соблюдать баланс при освещении политического или другого спора и им теперь запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сми