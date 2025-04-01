https://sputnik-georgia.ru/20250401/novye-pravila-finansirovaniya-i-regulirovaniya-smi-prinyaty-v-gruzii-292749840.html

Новые правила финансирования и регулирования СМИ приняты в Грузии

Новые правила финансирования и регулирования СМИ приняты в Грузии

Sputnik Грузия

СМИ среди прочего обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T16:30+0400

2025-04-01T16:30+0400

2025-04-01T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "О вещании", которые касаются как новостной политики телеканалов, так и их финансирования. Согласно поправкам, вещатели не смогут получать от иностранной силы денежные средства или иные материальные выгоды. Под иностранной силой в законе подразумевается субъект, входящий в систему государственной власти иностранного государства, физическое лицо (иностранный гражданин), а также юридическое лицо, основанное за рубежом, и любая организация или объединение лиц, основанные за рубежом. Также вводится запрет на покупку услуг вещателя иностранной силой, а также прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и трансляции программ. Все в меру – вице-спикер парламента Грузии о законе про СМИ>>А также законопроект запрещает вещателю принимать прямую или косвенную рекламу взамен за размещение социальной рекламы. Также определены новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Кроме того, для СМИ вводятся требование при представлении статистической информации указывать источник и запрет на использование инсценировок и постановок в новостях, а в других программах при использовании инсценировок надо будет четко указывать, что это реконструкция или инсценировка. Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано. Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд. Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. Новые правила финансирования СМИ в Грузии невыгодны оппозиции – спикер парламента>>Также СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Кроме того, им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании отношения личного мнения вещателя, а также будет запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению. В СМИ вводится обязательство на ответ второй стороны, а приглашение одной стороны не должно будет использоваться как средство нападения на те группы, которые не участвуют в программах. Кроме того, вещателям будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, и это будет оправдываться законным интересом общественности. А съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса. Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия. Тайная съемка будет допустима лишь в том случае, когда событие представляет высокий интерес общественности, а также служит добыче новых доказательств и для проведения социологического исследования. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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