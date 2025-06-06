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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 2,2% и составило 718,9 тысячи человек 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T09:01+0400

2025-06-06T09:01+0400

2025-06-06T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2025 года в Грузии составило 771 тысячу человек, что на 2,9% больше, чем в январе-марте 2024 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Из общего количества занятых 56,1% составляют мужчины, а 43,9% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 2,2% и составило 718,9 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 4,8 миллиарда лари, что на 11,9% больше аналогичного показателя за 2024 год, говорится в сообщении ведомства. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образом: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 169,6 лари, что на 184,2 лари больше, чем в первом квартале 2024 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 711,5 лари. За первый квартал 2025 года в Грузии общий оборот предприятий достиг 56 миллиардов лари, что на 14,5% больше, чем за отчетный период 2024 года. Сокращение безработицы и рост зарплат – премьер Грузии о планах на ближайшие годы >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 20,7 миллиарда лари, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июня составляет 2,73 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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