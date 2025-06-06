https://sputnik-georgia.ru/20250606/glava-mid-es-priostanovil-protsess-a-otvetstvennost-perelozhil-na-gruziyu-293667683.html

Глава МИД: ЕС приостановил процесс, а ответственность переложил на Грузию

Глава МИД: ЕС приостановил процесс, а ответственность переложил на Грузию

Sputnik Грузия

Процесс вступления Грузии в ЕС сталкивается с отсутствием политической воли в Брюсселе 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T14:51+0400

2025-06-06T14:51+0400

2025-06-06T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии обвинялись в приостановке процесса вступления страны в Евросоюз, а теперь оказалось, что Брюссель наказал Грузию, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Кос ранее заявила, что ЕС приостановил переговоры, но, как только правительство Грузии проявит готовность вернуться на европейский путь, можно будет возобновить диалог. Она также назвала три ответные меры, которые может предпринять ЕС. Это приостановка статуса страны-кандидата, заморозка визовой либерализации и пересмотр торгового соглашения между ЕС и Грузией.Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>По словам главы внешнеполитического ведомства, грузинские власти хорошо понимают причину остановки политического диалога с ЕС. Как отметила Бочоришвили, Грузию полтора года держали в ожидании статуса кандидата, затем этот статус был предоставлен, но реальный процесс вступления так и не начался – его сразу же приостановили. "С нами никто не начинал переговоры, и то решение, которое было принято в отношении Украины и Молдовы, в отношении Грузии не принималось. В тот момент мы заявили, что не хотим, чтобы они использовали этот инструмент против нас, и не просим начинать переговоры до тех пор, пока они не примут соответствующее решение. Когда они поняли, что этот инструмент ускользает из их рук, вся риторика изменилась", – отметила она. Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа, так же, как это происходило с предоставлением стране статуса кандидата. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мака бочоришвили, брюссель