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Глава МИД Грузии: Отставка посла США – шанс начать отношения с Вашингтоном с чистого листа
Глава МИД Грузии: Отставка посла США – шанс начать отношения с Вашингтоном с чистого листа
Sputnik Грузия
Тбилиси и Вашингтон получили возможность нормализации отношений 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T18:45+0400
2025-06-06T18:45+0400
2025-06-06T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Отставка посла США в Грузии Робин Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. О решение Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требования об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. По словам главы внешнеполитического ведомства, власти страны неоднократно заявляли о том, что отношения с США остаются важными для Грузии, и отмечали серьезную обеспокоенность их значительным ухудшением. "В этом нет нашей вины. В последние годы мы наблюдали их резкое ухудшение, и дело дошло до того, что враждебные акты стали называть дружескими", – отметила Бочоришвили. Речь идет о принятом конгрессом США законопроекте MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат демократии". Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал документ несправедливым и отметил, что он представляет собой атаку против грузинского народа. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>Как отметила глава МИД Грузии, посольство играет важную роль в отношениях между двумя странами. "С учетом того, как в последнее время посольство США вело себя, пусть общество само сделает вывод – насколько в таких условиях это посольство действительно могло способствовать улучшению двусторонних отношений", – отметила министр. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мака бочоришвили, сша
Глава МИД Грузии: Отставка посла США – шанс начать отношения с Вашингтоном с чистого листа
18:45 06.06.2025 (обновлено: 19:17 06.06.2025)
Тбилиси и Вашингтон получили возможность нормализации отношений
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Отставка посла США в Грузии Робин Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
О решение Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требования об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года.
"Я не знаю, какова причина ухода посла. Нам известно лишь то, что было заявлено самим послом. Факт, что у США сегодня есть возможность назначить нового представителя в Грузии, а это означает, что у нас есть шанс начать отношения с чистого листа", – заявила Бочоришвили.
По словам главы внешнеполитического ведомства, власти страны неоднократно заявляли о том, что отношения с США остаются важными для Грузии, и отмечали серьезную обеспокоенность их значительным ухудшением.
"В этом нет нашей вины. В последние годы мы наблюдали их резкое ухудшение, и дело дошло до того, что враждебные акты стали называть дружескими", – отметила Бочоришвили.
Речь идет о принятом конгрессом США законопроекте MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат демократии". Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал документ несправедливым и отметил, что он представляет собой атаку против грузинского народа.
Как отметила глава МИД Грузии, посольство играет важную роль в отношениях между двумя странами.
"С учетом того, как в последнее время посольство США вело себя, пусть общество само сделает вывод – насколько в таких условиях это посольство действительно могло способствовать улучшению двусторонних отношений", – отметила министр.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС.
Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.