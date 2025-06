https://sputnik-georgia.ru/20250606/glava-mid-gruzii-otstavka-posla-ssha--shans-nachat-otnosheniya-s-vashingtonom-s-chistogo-lista-293668162.html

Глава МИД Грузии: Отставка посла США – шанс начать отношения с Вашингтоном с чистого листа



ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Отставка посла США в Грузии Робин Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. О решение Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требования об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. По словам главы внешнеполитического ведомства, власти страны неоднократно заявляли о том, что отношения с США остаются важными для Грузии, и отмечали серьезную обеспокоенность их значительным ухудшением. "В этом нет нашей вины. В последние годы мы наблюдали их резкое ухудшение, и дело дошло до того, что враждебные акты стали называть дружескими", – отметила Бочоришвили. Речь идет о принятом конгрессом США законопроекте MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат демократии". Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал документ несправедливым и отметил, что он представляет собой атаку против грузинского народа. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>Как отметила глава МИД Грузии, посольство играет важную роль в отношениях между двумя странами. "С учетом того, как в последнее время посольство США вело себя, пусть общество само сделает вывод – насколько в таких условиях это посольство действительно могло способствовать улучшению двусторонних отношений", – отметила министр. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

