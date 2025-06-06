https://sputnik-georgia.ru/20250606/glava-parlamenta-gruzii-raskritikoval-pozitsiyu-shveytsarii-po-zakonu-ob-inoagentakh-293670563.html

Глава парламента Грузии раскритиковал позицию Швейцарии по закону об "иноагентах"

Глава парламента Грузии раскритиковал позицию Швейцарии по закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Тбилиси призывает посольство Швейцарии к прозрачности финансирования местных организаций 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T16:54+0400

2025-06-06T16:54+0400

2025-06-06T17:38+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

швейцария

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Критика в адрес грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA является очередным ложным нарративом посольства Швейцарии, которому следовало бы раскрыть информацию об использовании иностранного финансирования для распространения ненависти и насилия в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Папуашвили прокомментировал заявление посольства Швейцарии, в котором выражена обеспокоенность в связи с законом "Об акте регистрации иностранных агентов". В заявлении говорится о возможных ограничениях свободы выражения мнения, свободы объединений, свободы СМИ и пространства для гражданского общества. Посольство также призвало Грузию сохранить приверженность защите прав человека и демократическим принципам. Папуашвили напомнил, что, несмотря на многочисленные публичные призывы, швейцарское посольство, как и некоторые другие доноры, не раскрывает получателей и цели выделенных средств."И это происходит на фоне существующих фактов того, как иностранные средства используются для финансирования ненависти, насилия и пропаганды, что подрывает мирное развитие грузинского общества", – подчеркнул Папуашвили. Борьба с внешним влиянием: аргументы властей Грузии в пользу закона об "иноагентах">>Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении неправительственных организаций страны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом демократии в стране. Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм.Что написано в законе Согласно закону, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".Агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, швейцария