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Глава парламента Грузии раскритиковал позицию Швейцарии по закону об "иноагентах"
Глава парламента Грузии раскритиковал позицию Швейцарии по закону об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Тбилиси призывает посольство Швейцарии к прозрачности финансирования местных организаций 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T16:54+0400
2025-06-06T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Критика в адрес грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA является очередным ложным нарративом посольства Швейцарии, которому следовало бы раскрыть информацию об использовании иностранного финансирования для распространения ненависти и насилия в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Папуашвили прокомментировал заявление посольства Швейцарии, в котором выражена обеспокоенность в связи с законом "Об акте регистрации иностранных агентов". В заявлении говорится о возможных ограничениях свободы выражения мнения, свободы объединений, свободы СМИ и пространства для гражданского общества. Посольство также призвало Грузию сохранить приверженность защите прав человека и демократическим принципам. Папуашвили напомнил, что, несмотря на многочисленные публичные призывы, швейцарское посольство, как и некоторые другие доноры, не раскрывает получателей и цели выделенных средств."И это происходит на фоне существующих фактов того, как иностранные средства используются для финансирования ненависти, насилия и пропаганды, что подрывает мирное развитие грузинского общества", – подчеркнул Папуашвили. Борьба с внешним влиянием: аргументы властей Грузии в пользу закона об "иноагентах">>Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении неправительственных организаций страны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом демократии в стране. Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм.Что написано в законе Согласно закону, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".Агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, швейцария
Глава парламента Грузии раскритиковал позицию Швейцарии по закону об "иноагентах"
16:54 06.06.2025 (обновлено: 17:38 06.06.2025)
Тбилиси призывает посольство Швейцарии к прозрачности финансирования местных организаций
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Критика в адрес грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA является очередным ложным нарративом посольства Швейцарии, которому следовало бы раскрыть информацию об использовании иностранного финансирования для распространения ненависти и насилия в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Папуашвили прокомментировал заявление посольства Швейцарии, в котором выражена обеспокоенность в связи с законом "Об акте регистрации иностранных агентов". В заявлении говорится о возможных ограничениях свободы выражения мнения, свободы объединений, свободы СМИ и пространства для гражданского общества. Посольство также призвало Грузию сохранить приверженность защите прав человека и демократическим принципам.
"Очередной ложный нарратив по поводу американского закона FARA… Считайте это еще одним обращением к посольству Швейцарии – если скрывать нечего, пусть сделают прозрачным для общества кто, с какой целью и в каком объеме финансируется за счет швейцарских бюджетных средств", – написал Папуашвили.
Папуашвили напомнил, что, несмотря на многочисленные публичные призывы, швейцарское посольство, как и некоторые другие доноры, не раскрывает получателей и цели выделенных средств.
"И это происходит на фоне существующих фактов того, как иностранные средства используются для финансирования ненависти, насилия и пропаганды, что подрывает мирное развитие грузинского общества", – подчеркнул Папуашвили.
Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении неправительственных организаций страны.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом демократии в стране.
Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм.
Согласно закону, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
лицо, которое находится за пределами Грузии, кроме граждан Грузии, со статусом "постоянно проживающего в Грузии";
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".
Агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.
Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы.