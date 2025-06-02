https://sputnik-georgia.ru/20250602/borba-s-vneshnim-vliyaniem-argumenty-vlastey-gruzii-v-polzu-zakona-ob-inoagentakh-293609773.html

Борьба с внешним влиянием: аргументы властей Грузии в пользу закона об "иноагентах"

Борьба с внешним влиянием: аргументы властей Грузии в пользу закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" послужит защите государственных интересов и суверенитета Грузии 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T13:45+0400

2025-06-02T13:45+0400

2025-06-02T14:08+0400

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политика

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA обеспечит прозрачность финансирования неправительственного сектора в стране и поможет предотвратить революционные сценарии, которые в последние годы планируются под влиянием иностранных сил, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Грузинская версия американского FARA, предполагающего регистрацию как организаций, так и физических лиц, была принята парламентом 1 апреля и вступила в силу 31 мая.Депутат считает, что этот закон является важным инструментом для предотвращения вмешательства извне и поступления сотен миллионов долларов и евро на деструктивные проекты в Грузии.Премьер: Искусственные протесты в Грузии обходятся Deep state в миллион долларов>>За последние два года отношения властей Грузии с НПО ухудшились – власти обвинили их в проведении интересов других стран. Для пресечения был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий НПО и СМИ с более чем 20% иностранного финансирования регистрироваться и подавать финансовую декларацию. В специальном реестре уже 385 организаций. Депутат также отметил, что отказ организаций от регистрации повлечет за собой соответствующие меры. Вступила в силу грузинская версия американского закона об "иноагентах">>Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении третьего сектора.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом для демократии страны. Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм.Что написано в законе Согласно закону, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: – власти зарубежного государства или иностранная политическая партия; – лицо, которое находится за пределами Грузии, кроме граждан Грузии, со статусом "постоянно проживающего в Грузии"; – партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством. Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, закон об "иноагентах"