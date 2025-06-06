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Грузия заработала 220 миллионов на приватизации госимущества
Грузия заработала 220 миллионов на приватизации госимущества
Sputnik Грузия
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T11:58+0400
2025-06-06T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. В государственный бюджет Грузии поступило 220,4 миллиона лари от приватизации госимущества в период с июня 2024 года по I квартал 2025 года включительно, говорится в отчете правительства Грузии. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Правительство указывает: по состоянию на 30 апреля 2025 года приватизировано госимущество уже на 91,5 миллиона лари при полугодовом плане в 145 миллионов. Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари. План приватизации госимущества перевыполнен – Минэкономики Грузии >>В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. Кроме того, власти продолжают проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса", который действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, правительство грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, правительство грузии, бюджет грузии
Грузия заработала 220 миллионов на приватизации госимущества
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. В государственный бюджет Грузии поступило 220,4 миллиона лари от приватизации госимущества в период с июня 2024 года по I квартал 2025 года включительно, говорится в отчете правительства Грузии.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.
Правительство указывает: по состоянию на 30 апреля 2025 года приватизировано госимущество уже на 91,5 миллиона лари при полугодовом плане в 145 миллионов.
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари.
В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
Кроме того, власти продолжают проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса", который действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.