https://sputnik-georgia.ru/20250606/kitayskaya-hualing-group-vedet-peregovory-o-pokupke-vtorogo-banka-v-gruzii-293665961.html
Китайская Hualing Group ведет переговоры о покупке второго банка в Грузии
Китайская Hualing Group ведет переговоры о покупке второго банка в Грузии
Sputnik Грузия
После объединения новому банку будет легче конкурировать с двумя крупнейшими банками страны, заявил владелец Liberty Bank 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T10:52+0400
2025-06-06T10:52+0400
2025-06-06T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Владельцы системного банка Грузии – Liberty Bank, ведут переговоры о его продаже грузинскому банку Basisbank, который принадлежит китайской компании Hualing Group. "Мы уже несколько месяцев говорим с Basisbank, с другими людьми. Мы говорили с Basisbank о сделке два года назад. Теперь надо увидеть, выйдем ли мы на финишную прямую. Я надеюсь, что сейчас у нас больше точек соприкосновения", – заявил владелец Liberty Bank Ираклий Рухадзе. По его словам, сейчас банки обсуждают условия. По его словам, после объединения новому банку будет легче конкурировать с двумя крупнейшими банками страны. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Грузинский банк китайской компании получил высокий рейтинг Fitch >>Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий рухадзе, liberty bank, hualing group
экономика, грузия, новости, ираклий рухадзе, liberty bank, hualing group
Китайская Hualing Group ведет переговоры о покупке второго банка в Грузии
После объединения новому банку будет легче конкурировать с двумя крупнейшими банками страны, заявил владелец Liberty Bank
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Владельцы системного банка Грузии – Liberty Bank, ведут переговоры о его продаже грузинскому банку Basisbank, который принадлежит китайской компании Hualing Group.
"Мы уже несколько месяцев говорим с Basisbank, с другими людьми. Мы говорили с Basisbank о сделке два года назад. Теперь надо увидеть, выйдем ли мы на финишную прямую. Я надеюсь, что сейчас у нас больше точек соприкосновения", – заявил владелец Liberty Bank Ираклий Рухадзе.
По его словам, сейчас банки обсуждают условия.
"Я скорее оптимистичен, но это не значит, что сделка обязательно состоится, и я также не могу сказать, когда она состоится. Не все условия известны до конца, мы говорим об этом сейчас", – сказал Рухадзе.
По его словам, после объединения новому банку будет легче конкурировать с двумя крупнейшими банками страны.
Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.