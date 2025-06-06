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Почти две тысячи человек задержаны в Грузии за наркотики – замглавы МВД

Почти две тысячи человек задержаны в Грузии за наркотики – замглавы МВД

Sputnik Грузия

В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии, всего в последний период было выявлено 2 370 наркопреступлений 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T23:36+0400

2025-06-06T23:36+0400

2025-06-07T00:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники полиции за наркопреступления за последний период задержали 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, в рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии всего в последний период было выявлено 2 370 наркопреступлений. Дарахвелидзе отметил, что в результате масштабных мероприятий, проведенных полицией по различным уголовным делам, изъято 4,5 тысячи таблеток "Субутекса" и "Субоксина", 2,5 килограмма метадона, 1 килограмм альфа-ПВП, 2,7 килограмма прегабалина, 72 килограмма марихуаны и 150 килограмм конопли. Большую партию наркотиков обнаружили у граждан России в Тбилиси >>Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии