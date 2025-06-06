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Большую партию наркотиков обнаружили у граждан России в Тбилиси

Большую партию наркотиков обнаружили у граждан России в Тбилиси

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение за незаконное хранение и приобретение наркотических веществ 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T21:01+0400

2025-06-06T21:01+0400

2025-06-06T21:23+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в Тбилиси изъяли семь литров жидкого кокаина, 20 кустов марихуаны и кристаллический кокаин во время обыска двух граждан России, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемые в съемной квартире в Тбилиси устроили лабораторию по производству наркотического вещества с использование жидкого кокаина. Кроме того, у них была устроена теплица для выращивания конопли. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение за незаконное хранение и приобретение наркотических веществ и культивацию наркотического растения. Почему в Грузии решили ужесточить наркополитику? Ответ депутата>>Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 5 июня по всей Грузии был задержан 181 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. В Грузии могут ввести принудительное лечение от наркомании как наказание >>Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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