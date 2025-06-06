https://sputnik-georgia.ru/20250606/pravyaschaya-partiya-gruzii-obratitsya-v-mvd-iz-za-yazyka-nenavisti-v-ee-adres-293671694.html

Правящая партия Грузии обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес

Правящая партия Грузии обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес

Sputnik Грузия

Грузинское общество ежедневно сталкивается с организованной кампанией ненависти и террора со стороны радикальной оппозиции, заявил депутат 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T17:56+0400

2025-06-06T17:56+0400

2025-06-06T17:56+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Парламентская фракция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует через суд и при помощи МВД Грузии бороться с языком ненависти в ее адрес, заявил один из лидеров фракции Ираклий Кирцхалия. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на этой неделе уже подала жалобу в Комиссию по коммуникациям на сайты оппозиционных телеканалов из-за нарушения закона "О вещании", так как они используют такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и подобные, что порталы расценили как попытку цензуры. По его словам, грузинское общество ежедневно сталкивается с организованной кампанией ненависти и террора со стороны радикальной оппозиции. "Язык ненависти – будь то оркестрованное оскорбление, целенаправленная кампания или поощрение политического насилия – не может быть частью грузинской политики", – отметил Кирцхалия. По его словам, в своем заявлении партия будет опираться на нормы Уголовного кодекса и Кодекса административных нарушений Грузии, утвержденных в марте этого года. В Грузии вводят наказание за оскорбление политиков >>Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей, или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время, по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия