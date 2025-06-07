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Москва готова выполнить стамбульские договоренности – Минобороны РФ

Москва готова выполнить стамбульские договоренности – Минобороны РФ

Sputnik Грузия

Ранее Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых должны были передать по принципу "всех на всех", а также обменять... 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T18:51+0400

2025-06-07T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, передать Киеву все тела военных ВСУ, провести обмен по установленной формуле, сообщили в министерстве обороны РФ.Как сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский ранее, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена – не менее 1000 человек. Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, стамбул, москва, киев, владимир мединский, минобороны рф