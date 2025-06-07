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Россия заранее довела до Киева предложение передать тела погибших

Россия заранее довела до Киева предложение передать тела погибших

Sputnik Грузия

Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня, но Украина перенесла выдачу тел 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T18:46+0400

2025-06-07T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Москва заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Киева и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.Как сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский ранее, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена – не менее 1000 человек. Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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