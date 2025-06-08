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Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC
Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC
Sputnik Грузия
Двалишвили сумел навязать сопернику длительную борьбу в партере, провел удушающий прием и вынудил О'Мэлли сдаться 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T11:10+0400
2025-06-08T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сохранил свой чемпионский пояс, одержав победу над экс-чемпионом, американцем Шоном О'Мэлли. Бой прошел в Ньюарке и стал главным событием турнира UFC 316. На турнире присутствовал и президент США Дональд Трамп. Двалишвили начал бой активно и с самого начала предложил сопернику высокий темп. О'Мэлли искал свой момент на протяжении всего боя, но 34-летний грузин выиграл бой в третьем раунде. Улица грузинского чемпиона UFC Ильи Топурия открылась в испанском Толедо >>В третьей пятиминутке Двалишвили сумел навязать сопернику длительную борьбу в партере, провел удушающий прием и вынудил О'Мэлли сдаться. Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли. В воскресенье он во второй раз в карьере защитил его. Впервые Двалишвили защитил пояс после победы над Умаром Нурмагомедовым в январе. За свою карьеру в UFC Двалишвили выиграл 20 боев и проиграл 4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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спорт, новости, грузия, мераб двалишвили, ufc
Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC
Двалишвили сумел навязать сопернику длительную борьбу в партере, провел удушающий прием и вынудил О'Мэлли сдаться
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сохранил свой чемпионский пояс, одержав победу над экс-чемпионом, американцем Шоном О'Мэлли.
Бой прошел в Ньюарке и стал главным событием турнира UFC 316. На турнире присутствовал и президент США Дональд Трамп.
Двалишвили начал бой активно и с самого начала предложил сопернику высокий темп. О'Мэлли искал свой момент на протяжении всего боя, но 34-летний грузин выиграл бой в третьем раунде.
В третьей пятиминутке Двалишвили сумел навязать сопернику длительную борьбу в партере, провел удушающий прием и вынудил О'Мэлли сдаться.
Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли. В воскресенье он во второй раз в карьере защитил его. Впервые Двалишвили защитил пояс после победы над Умаром Нурмагомедовым в январе.
За свою карьеру в UFC Двалишвили выиграл 20 боев и проиграл 4.