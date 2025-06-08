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Футболисты сборной Грузии не смогли обыграть Кабо-Верде
Футболисты сборной Грузии не смогли обыграть Кабо-Верде
Sputnik Грузия
Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси - 1:1. В стартовом составе в составе сборной Грузии на поле вышли: вратарь Лука Гугешашвили, защита - Георгий Гочолеишвили, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали (капитан), Лука Лочошвили, полузащита/атака - Анзор Меквабишвили, Ника Гагнидзе, Владимир Мамучашвили, Саба Лобжанидзе, Георгий Квилитая, Георгий Гулиашвили. В первом тайме обе команды создали несколько голевых моментов. Счет в матче в добавленное к первому тайму время (45+1) забил нападающий сборной Грузии Саба Лобжанидзе с подачи Ники Гагнидзе . Под конец второго тайма на 80-й минуте счет со штрафного сравнял нападающий гостей Райан Мендеш. Гугешашвили угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры >>В первом в июньском товарищеском матче сборная Грузии обыграла Фарерские острова с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во встрече на "Динамо Арене" забил защитник сборной Лука Лочошвили. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль не стал вызывать на июньские сборы ключевых игроков команды – Хвичу Кварацхелия, Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе и Зурико Давиташвили. Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий квилитая, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, георгий квилитая, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Футболисты сборной Грузии не смогли обыграть Кабо-Верде
21:55 08.06.2025 (обновлено: 22:20 08.06.2025)
Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси - 1:1.
В стартовом составе в составе сборной Грузии на поле вышли: вратарь Лука Гугешашвили, защита - Георгий Гочолеишвили, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали (капитан), Лука Лочошвили, полузащита/атака - Анзор Меквабишвили, Ника Гагнидзе, Владимир Мамучашвили, Саба Лобжанидзе, Георгий Квилитая, Георгий Гулиашвили.
В первом тайме обе команды создали несколько голевых моментов. Счет в матче в добавленное к первому тайму время (45+1) забил нападающий сборной Грузии Саба Лобжанидзе с подачи Ники Гагнидзе .
Под конец второго тайма на 80-й минуте счет со штрафного сравнял нападающий гостей Райан Мендеш. Гугешашвили угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.
В первом в июньском товарищеском матче сборная Грузии обыграла Фарерские острова с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во встрече на "Динамо Арене" забил защитник сборной Лука Лочошвили.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль не стал вызывать на июньские сборы ключевых игроков команды – Хвичу Кварацхелия, Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе и Зурико Давиташвили.
Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.