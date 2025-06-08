https://sputnik-georgia.ru/20250608/sbornaya-gruzii-po-futbolu-sygraet-s-kabo-verde-v-kutaisi---vse-bilety-na-match-prodany-293685737.html

Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси – все билеты на матч проданы

Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси – все билеты на матч проданы

Sputnik Грузия

Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T12:14+0400

2025-06-08T12:14+0400

2025-06-08T12:24+0400

спорт

грузия

новости

кутаиси

хвича кварацхелия

георгий мамардашвили

георгий микаутадзе

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282047778_3:211:1051:800_1920x0_80_0_0_a4a8251ee97e72d702d5b3fb5c61d097.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кабо-Верде – игра пройдет в воскресенье, 8 июня, на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси. В субботу сборная Грузии провела предматчевую тренировку на стадионе, в которой приняли участие 23 игрока. Тремя днями ранее Грузия в товарищеском матче обыграла сборную Фарерских островов на "Динамо Арене" в Тбилиси – 1:0. Единственный гол забил защитник сборной Лука Лочошвили. По словам тренера, он будет следить за несколькими игроками, которые играли против Фарерских островов, и постарается дать как можно большему количеству футболистов шанс проявить свои навыки. Сегодняшний соперник сборной Грузии после шести туров отборочного этапа чемпионата мира в африканской зоне занимает первое место в группе с 13 очками и на одно очко опережает сборную Камеруна за четыре тура до конца. Все билеты на матч между Грузией и Кабо-Верде уже распроданы. Болельщики обещают аншлаг. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры >>Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды – Хвичу Кварацхелия, Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе и Зурико Давиташвили. Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, кутаиси, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу