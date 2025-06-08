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Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси – все билеты на матч проданы
Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси – все билеты на матч проданы
Sputnik Грузия
Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды 08.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кабо-Верде – игра пройдет в воскресенье, 8 июня, на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси. В субботу сборная Грузии провела предматчевую тренировку на стадионе, в которой приняли участие 23 игрока. Тремя днями ранее Грузия в товарищеском матче обыграла сборную Фарерских островов на "Динамо Арене" в Тбилиси – 1:0. Единственный гол забил защитник сборной Лука Лочошвили. По словам тренера, он будет следить за несколькими игроками, которые играли против Фарерских островов, и постарается дать как можно большему количеству футболистов шанс проявить свои навыки. Сегодняшний соперник сборной Грузии после шести туров отборочного этапа чемпионата мира в африканской зоне занимает первое место в группе с 13 очками и на одно очко опережает сборную Камеруна за четыре тура до конца. Все билеты на матч между Грузией и Кабо-Верде уже распроданы. Болельщики обещают аншлаг. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры >>Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды – Хвичу Кварацхелия, Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе и Зурико Давиташвили. Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, кутаиси, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси – все билеты на матч проданы
12:14 08.06.2025 (обновлено: 12:24 08.06.2025)
Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кабо-Верде – игра пройдет в воскресенье, 8 июня, на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси.
В субботу сборная Грузии провела предматчевую тренировку на стадионе, в которой приняли участие 23 игрока. Тремя днями ранее Грузия в товарищеском матче обыграла сборную Фарерских островов на "Динамо Арене" в Тбилиси – 1:0. Единственный гол забил защитник сборной Лука Лочошвили.
"Я думаю, что у команды Кабо-Верде другой стиль, чем у Фарерских островов, и она более сильный соперник. Нашим игрокам понадобится больше решимости и концентрации. Мы играем на своем поле и должны выложиться по полной. В составе будут изменения", – сказал Саньоль.
По словам тренера, он будет следить за несколькими игроками, которые играли против Фарерских островов, и постарается дать как можно большему количеству футболистов шанс проявить свои навыки.
Сегодняшний соперник сборной Грузии после шести туров отборочного этапа чемпионата мира в африканской зоне занимает первое место в группе с 13 очками и на одно очко опережает сборную Камеруна за четыре тура до конца.
Все билеты на матч между Грузией и Кабо-Верде уже распроданы. Болельщики обещают аншлаг.
Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды – Хвичу Кварацхелия, Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе и Зурико Давиташвили.
Оба товарищеских матча стали частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.