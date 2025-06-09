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Спикер парламента Грузии увидел сходства в беспорядках в Тбилиси и Лос-Анджелесе

Спикер парламента Грузии увидел сходства в беспорядках в Тбилиси и Лос-Анджелесе

Sputnik Грузия

Поощрение экстремизма несет в себе риски абсолютно для всех 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T16:53+0400

2025-06-09T16:53+0400

2025-06-09T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Насильственный экстремизм в Тбилиси, Лос-Анджелесе, Париже имеет одно лицо и развивается по одному сценарию, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в столкновения с протестующими. На фоне протестов в город были введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Еще около 500 действующих морских пехотинцев находятся в режиме ожидания. Президент Трамп пообещал пресечь радикальные протесты левых сил и анонсировал запрет на ношение масок на акция.По его словам, признаком цивилизованности и одной из европейских ценностей является борьба с насилием и дистанцирование от экстремизма. "Государство существует для защиты граждан, людей, отдельных лиц от нарушителей их прав, собственности и достоинства. Когда вы боретесь с полицией и судами, пересекающими насилие, вы становитесь на сторону насилия", – написал Папуашвили. Политик отметил, что вместо осуждения насилия, Брюссель и отдельные представители европейских правительств оказывают поддержку экстремизму в Грузии - поощряя, подстрекая и финансируя его.Правда открывается только тогда, когда защитникам экстремизма приходится отвечать на насилие в своей собственной стране, считает спикер парламента Грузии. "Коктейль Молотова" вместо ценностей: Папуашвили о негативном восприятии ЕС в Грузии>>Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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