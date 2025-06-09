https://sputnik-georgia.ru/20250609/vse-finansovye-instituty-gotovy-i-dalshe-podderzhivat-proekty-v-gruzii--glava-minfina-293697078.html

Все финансовые институты готовы и дальше поддерживать проекты в Грузии – глава Минфина

Все финансовые институты готовы и дальше поддерживать проекты в Грузии – глава Минфина

Sputnik Грузия

Стабильная экономика Грузии предопределяет безопасность для международных инвестиций 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T20:55+0400

2025-06-09T20:55+0400

2025-06-09T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия относится к числу редких стран, которым удалось восстановить фискальную устойчивость за короткий период времени, что делает ее одним из лучших партнеров для финансовых институтов, готовых и дальше финансировать проекты в стране, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на экономическом форуме в Тбилиси.Экономический форум "Финансовая и инвестиционная политика Грузии" министр Лаша Хуцишвили открыл с докладом о текущей ситуации в экономике страны, макроэкономических параметрах и среднесрочных прогнозах. По его словам, для финансовых институтов важно, чтобы их вложения в страну не подвергались риску.Министр предоставил собравшимся информацию о переговорах, проведенных его ведомством в апреле и мае текущего года в рамках ежегодных встреч международных финансовых организаций (ЕБРР, АБР, ВБ, МВФ, АБИИ).Как отметил Хуцишвили, за последние четыре года экономика Грузии столкнулась с определенными вызовами, которые касались фундаментальных вопросов экономической мощи. По его словам, в первую очередь стране необходимо было достичь макроэкономической стабильности и фискальной устойчивости для создания основы дальнейшего развития, поскольку, все остальное не может быть прочным и долгосрочным. "Сегодня можно сказать, что за последние четыре года страна полностью достигла макроэкономической стабильности, позволяющей строить на ней сильное экономическое будущее", – сказал он. Как отметил министр, дефицит бюджета сократился с 9,3 до 2,4%, коэффициент внешнего долга, доходивший до 60%, снизился почти вдвое за четыре года по отношению к ВВП до 36%, дефицит текущего счета, который раньше составлял двузначные цифры, сейчас имеет исторический минимум в 4,4%, уровень инфляции близок к целевому показателю, а все макроэкономические параметры находятся в соответствии.В Грузии возможен дальнейший рост экономики – итоги визита миссии МВФ>>В своем выступлении глава Минфина отметил и важность продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов в стране в сферах дорожной инфраструктуры, энергетики и логистики, а также сосредоточиться на развитии IT-сектора, который растет и обладает большим потенциалом.Еще одна тема, которую затронул министр финансов в своем выступлении, касалась переговоров с инвестиционными банками, где в очередной раз был подтвержден прогресс, достигнутый Грузией в кредитных рейтингах, как с точки зрения экономики, так и качества управления, а также готовность инвестиционных банков продолжать активное сотрудничество со страной. Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, хуцишвили