https://sputnik-georgia.ru/20250609/zhdem-v-gruzii--ministr-sporta-priglasil-v-tbilisi-prezidenta-ufc-293698652.html

Ждем в Грузии – министр спорта пригласил в Тбилиси президента UFC

Ждем в Грузии – министр спорта пригласил в Тбилиси президента UFC

Sputnik Грузия

В ходе встречи министр обсудил развитие спортивной инфраструктуры, необходимой для проведения турниров в Грузии 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T22:05+0400

2025-06-09T22:05+0400

2025-06-09T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия собирается развивать смешанные единоборства и готова принять у себя один из турниров UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), заявил министр спорта Шалва Гогуадзе на встрече с президентом UFC Даном Уайтом в США. В сентябре этого года Грузия примет чемпионат мира по смешанным единоборствам MMA, который станет своего рода проверкой на пути дальнейшего сотрудничества страны с UFC. По его словам, в ходе встречи с Уайтом в США они обсудили развитие спортивной инфраструктуры, необходимой для проведения турниров в Грузии. Как отметил министр, во всех 64 муниципалитетах построят современные спортивные комплексы, в том числе новые залы для смешанных единоборств. Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC >>"Я рассказал Дане Уайту о текущих инфраструктурных работах в Грузии, которые начаты и планируются под руководством премьер-министра, а именно, во всех 64 муниципалитетах должны построить новые, современные спортивные комплексы, в которых обязательно будут новые залы ММА", – сказал Гоголадзе. Среди действующих чемпионов UFC два грузина – Мераб Двалишвили, который 8 июня во второй защитил свой чемпионский пояс в легчайшем весе, и Илья Топурия – чемпион полулегкого веса. В феврале 2024 года Топурия завоевал чемпионский пояс, а осенью защитил титул. В феврале 2025 года стало известно, что боец переходит в легкий вес. На 29 июня запланирован бой Топурия с Чарльзом Оливейрой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, илья топурия, мераб двалишвили, ufc , сша