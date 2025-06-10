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Минфин Грузии не будет пересматривать прогноз роста ВВП на 2025 год

Минфин Грузии не будет пересматривать прогноз роста ВВП на 2025 год

Sputnik Грузия

Международный валютный фон увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 7,2% 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T19:22+0400

2025-06-10T19:22+0400

2025-06-10T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Власти Грузии не планируют на данный момент пересматривать прогноз роста экономики страны на 2025 год, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе. Международный валютный фон увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 7,2%. Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Реальный экономический рост в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%. Согласно прогнозу МВФ в апреле 2024 года, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. В Грузии возможен дальнейший рост экономики – итоги визита миссии МВФ >>Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза – по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, мвф, правительство грузии