https://sputnik-georgia.ru/20250611/gruziya-natselena-na-chlenstvo-v-es-i-perezagruzku-otnosheniy-s-bryusselem--premer-293718232.html

Грузия нацелена на членство в ЕС и перезагрузку отношений с Брюсселем – премьер

Грузия нацелена на членство в ЕС и перезагрузку отношений с Брюсселем – премьер

Sputnik Грузия

Грузия сохраняет курс на ЕС, но темпы интеграции будут зависеть от позиции европейских структур 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T16:51+0400

2025-06-11T16:51+0400

2025-06-11T16:51+0400

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ираклий кобахидзе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Вступление Грузии в Европейский союз остается главной задачей властей Грузии, а важным шагом на этом пути является перезагрузка отношений Тбилиси с Брюсселем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии и призывает незамедлительно вернуться на путь ЕС. Власти Грузии не пожалеют усилий, а все остальное, по словам премьера, будет зависеть от подхода европейских структур. При этом глава грузинского правительства отметил, что усилия оппозиции направлены ровно на противоположное: они стремятся помешать перезагрузке отношений. Премьер заявил, что действия оппозиции на протяжении многих лет носят характер целенаправленного саботажа. "Цель всегда одна и та же – это саботаж… Это обычная агентура, которая постоянно занимается саботажем", – отметил Кобахидзе. По словам премьера, еще с периода обсуждения визовой либерализации представители оппозиции пытались препятствовать процессу, а впоследствии аналогичные действия продолжились во время рассмотрения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата и начала переговоров о вступлении в ЕС. Представители оппозиции утверждают, что решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о членстве Грузии в Европейском союзе является окончательным доказательством того, что власти развернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Санкции и звонки в ЕС: в Грузии обсуждают заявление европарламентария>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, брюссель, ираклий кобахидзе, грузия - евросоюз