https://sputnik-georgia.ru/20250609/sanktsii-i-zvonki-v-es-v-gruzii-obsuzhdayut-zayavlenie-evroparlamentariya-293692140.html

Санкции и звонки в ЕС: в Грузии обсуждают заявление европарламентария

Санкции и звонки в ЕС: в Грузии обсуждают заявление европарламентария

Sputnik Грузия

Заявления европейских бюрократов направлены на продвижение подконтрольных им политиков 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T13:54+0400

2025-06-09T13:54+0400

2025-06-09T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Заявление депутата Европарламента Начо Санчеса Амора вызвало резкую реакцию в правящей партии Грузии, где его назвали глупым и несерьезным, а в оппозиции его восприняли как свидетельство эффективности международных санкций против представителей "Грузинской мечты". Ранее Начо Санчес Амор заявил, что западные санкции вызвали серьезную обеспокоенность у лидеров правящей партии Грузии. По его словам, представители "Грузинской мечты" активно ищут способы выйти из санкционных списков. Евродепутат отметил, что из Грузии поступают звонки в ЕС и неправительственные организации с вопросами о том, как можно добиться исключения из санкционного списка. Политик утверждает, что подобные заявления не имеют никакой ценности для Грузии, а наоборот, наносят вред. Именно из-за такого отношения со стороны Евросоюза у грузинского общества значительно упало доверие к нему, считает депутат. "Доверие снизилось не к самой Европе, а именно к действиям бюрократии ЕС, потому что люди видят, что это просто пускание пыли в глаза", – подчеркнул Кадагишвили. По его словам, их цель – привести к власти подконтрольных политиков. Глава МИД: ЕС приостановил процесс, а ответственность переложил на Грузию>>Санкции вводятся исключительно по политическим причинам и не имеют никакого обоснования. Очевидно, что они используются как инструмент шантажа, считает, в свою очередь, другой депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе. "У человека нет возможности защитить свои права. Это нарушение фундаментальных прав человека, к чему, к сожалению, нас уже приучили представители глобальных сил. Разговоры о звонках и перезвонах несерьезны", – заявил Гордуладзе. Заявление Санчеса столь же наивно, как и он сам – легкомысленный и поверхностный человек, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии Гия Вольский. "Я бы не сказал, что он серьезная фигура, которая оказывает существенное влияние на политику. Это обычный человек, действующий по политической конъюнктуре… По крайней мере, я знал его именно таким, и, разумеется, его заявление – глупость. По-другому я не могу это оценить", – заявил Вольский.Ни в "Грузинской мечте", ни в оппозиции, по мнению политика, нет людей, которые стали бы просить об исключении кого-либо из санкционного списка. Реакция оппозиции Международные санкции работают, и это ясно подтверждается заявлением Начо Санчеса Амора, заявил член "Коалиции за перемены" Гига Лемонджава. "Это заявление еще раз наглядно демонстрирует, что международные санкции, введенные против "Грузинской мечты", на самом деле работают очень эффективно. Несмотря на все усилия "Грузинской мечты" представить в публичной коммуникации, будто бы санкции их не волнуют, факты говорят об обратном", – заявил Лемонджава.Персональные санкции являются важным рычагом для сохранения демократии в стране, считает, в свою очередь, член другой оппозиционной партии "За Грузию" Теона Акубардия."То, что персональные санкции – один из ключевых инструментов в руках Европы для того, чтобы сохранить демократию в Грузии – это факт. И то, что этих персональных санкций станет еще больше, если режим продолжит борьбу против своего народа и страны, тоже очевидно", – заявила Акубардия. Дилемма оппозиции и призыв из Европы – какими будут выборы в 2025 году в Грузии>>Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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