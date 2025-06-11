https://sputnik-georgia.ru/20250611/novyy-shag-v-druzhbe-gruzii-s-italiey--v-milane-otkrylos-generalnoe-konsulstvo-293716618.html

Новый шаг в дружбе Грузии с Италией – в Милане открылось генеральное консульство

Новый шаг в дружбе Грузии с Италией – в Милане открылось генеральное консульство

Sputnik Грузия

Грузия и Италия намерены работать над развитием партнерских отношений 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T12:56+0400

2025-06-11T12:56+0400

2025-06-11T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Открытие Генерального консульства в Милане является проявлением тесных отношений между Грузией и Италией и станет еще одним шагом к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом глава грузинского правительства заявил, выступая с речью на официальном приеме по случаю открытия Генерального консульства Грузии и празднования Дня независимости Грузии, которое накануне состоялось в Милане. В Италии, в том числе в северной ее части, широко представлена грузинская диаспора, что, по словам главы грузинского правительства, дополнительно способствует развитию партнерства между двумя странами. Глава правительства также отметил особые отношения грузинского народа к Италии и итальянскому народу. "Мы, грузины, верим, что среди европейских народов больше всего похожи именно на итальянцев, и это является предметом нашей особой гордости. Нас восхищает все, что связано с Италией: ее уникальная культура, уникальная история, спорт, кухня, все, что ассоциируется с этой очень интересной и красивой страной", – отметил он. Милан вызывает у грузин особые эмоции по одной конкретной причине: мэру Тбилиси Кахе Каладзе, который, по словам премьера, представлял Грузию в этом городе. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в прошлом был успешным футболистом, капитаном сборной Грузии и ведущим защитником итальянского ФК "Милан". "В течение многих лет он с гордостью защищал честь нашей страны именно здесь, и именно в этом городе он принес Грузии множество побед", – отметил Кобахидзе. Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии>>Премьер прибыл в Милан 10 июня вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минкультуры Тинатин Рухадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Отношения между Грузией и Италией Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлен ряд соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее. Динамичным является обмен визитами высокого уровня как со стороны исполнительной, так и законодательной власти. В 2018 году с первым официальным визитом в Грузию прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, а в 2022 году состоялся государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Италию. В 2023 году с официальными визитами Италию посетили глава парламента Грузии Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. В рамках визита Дарчиашвили, 21 апреля 2023 года, главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали совместную декларацию об учреждении диалога высокого уровня между Грузией и Италией. Целью диалога является выведение уже существующих отношений на качественно новый уровень и расширение сфер сотрудничества. Формат включает четыре тематических направления, охватывающих сферы политики, обороны и безопасности, торгово-экономическую, а также культурно-образовательную и научную сферы. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм. В 2006 году в Тбилиси было основано "Общество Данте Алигьери", целью которого является популяризация итальянского языка и культуры в Грузии, а в 2010 году в Риме на аллее в парке Вилла Боргезе был открыт памятник известному грузинскому поэту XII века Шота Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, италия, ираклий кобахидзе, каха каладзе