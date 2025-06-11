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Вопрос бездомных животных в Грузии решат ужесточением законодательства – депутат
Вопрос бездомных животных в Грузии решат ужесточением законодательства – депутат
Sputnik Грузия
Согласно законопроекту, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T10:52+0400
2025-06-11T10:52+0400
2025-06-11T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Ужесточение законодательства и увеличение штрафов в отношении владельцев домашних животных, которые бесконтрольно разводят питомцев, поможет решить вопрос бездомных собак, заявила председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Грузии Майя Битадзе. Обсуждение законопроекта начинается в парламенте на этой неделе. По словам депутат, речь идет об увеличение штрафов. Кроме того, в течение некоторого периода после вступления закона в силу владельцы животных должны будут зарегистрировать или перерегистрировать своих питомцев с помощью специального чипа и бирки в единой электронной базе, что в конечном итоге даст возможность отследить нахождение животного. Согласно законопроекту, по словам Битадзе, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек. Право на разведение будут иметь только зарегистрированные питомники, и государство будет точно знать, кто является субъектом, который разводит животное. Также животное будет регистрироваться во всех учреждениях, куда оно попадает, будь то ветеринарная клиника, питомник, гостиница или любое другое заведение, во всех случаях необходимо проверять, зарегистрировано ли оно в единой базе данных. За нарушение этих регуляций вводятся существенные санкции. Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев >>В законе также есть одно новшество: примерно через год с момента принятия закона все рожденные животные будут подлежать стерилизации и кастрации, а также правительство будет иметь право запретить разведение определенных пород собак путем моратория. Как отметила депутат, будет создана и госпрограмма, в рамках которой решится вопрос тех животных, которые уже оказались на улице. Все они будут чипированы, им проведут процедуру кастрации/стерилизации. Осуществят проект местные муниципалитеты при поддержке Министерства сельского хозяйства Грузии. Число бездомных животных в Тбилиси и регионах страны на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей. Животные оказываются на улице или естественным путем либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, майя битадзе, домашние животные
грузия, новости, общество, майя битадзе, домашние животные
Вопрос бездомных животных в Грузии решат ужесточением законодательства – депутат
Согласно законопроекту, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Ужесточение законодательства и увеличение штрафов в отношении владельцев домашних животных, которые бесконтрольно разводят питомцев, поможет решить вопрос бездомных собак, заявила председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Грузии Майя Битадзе.
Обсуждение законопроекта начинается в парламенте на этой неделе.
"Это первый очень большой шаг вперед для того, чтобы урегулировать вопрос бездомных собак на улице на законодательном уровне, и раз и навсегда в этой стране ввести жесткие санкции для всех тех владельцев, которые бесконтрольно разводят животных, а затем забирают их и выбрасывают на улицу", – заявила Битадзе.
По словам депутат, речь идет об увеличение штрафов.
Кроме того, в течение некоторого периода после вступления закона в силу владельцы животных должны будут зарегистрировать или перерегистрировать своих питомцев с помощью специального чипа и бирки в единой электронной базе, что в конечном итоге даст возможность отследить нахождение животного.
Согласно законопроекту, по словам Битадзе, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек. Право на разведение будут иметь только зарегистрированные питомники, и государство будет точно знать, кто является субъектом, который разводит животное.
Также животное будет регистрироваться во всех учреждениях, куда оно попадает, будь то ветеринарная клиника, питомник, гостиница или любое другое заведение, во всех случаях необходимо проверять, зарегистрировано ли оно в единой базе данных.
За нарушение этих регуляций вводятся существенные санкции.
В законе также есть одно новшество: примерно через год с момента принятия закона все рожденные животные будут подлежать стерилизации и кастрации, а также правительство будет иметь право запретить разведение определенных пород собак путем моратория.
Как отметила депутат, будет создана и госпрограмма, в рамках которой решится вопрос тех животных, которые уже оказались на улице. Все они будут чипированы, им проведут процедуру кастрации/стерилизации. Осуществят проект местные муниципалитеты при поддержке Министерства сельского хозяйства Грузии.
Число бездомных животных в Тбилиси и регионах страны на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей. Животные оказываются на улице или естественным путем либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу.