https://sputnik-georgia.ru/20250611/vopros-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gruzii-reshat-uzhestocheniem-zakonodatelstva--deputat-293715041.html

Вопрос бездомных животных в Грузии решат ужесточением законодательства – депутат

Вопрос бездомных животных в Грузии решат ужесточением законодательства – депутат

Sputnik Грузия

Согласно законопроекту, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T10:52+0400

2025-06-11T10:52+0400

2025-06-11T10:52+0400

грузия

новости

общество

майя битадзе

домашние животные

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Ужесточение законодательства и увеличение штрафов в отношении владельцев домашних животных, которые бесконтрольно разводят питомцев, поможет решить вопрос бездомных собак, заявила председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Грузии Майя Битадзе. Обсуждение законопроекта начинается в парламенте на этой неделе. По словам депутат, речь идет об увеличение штрафов. Кроме того, в течение некоторого периода после вступления закона в силу владельцы животных должны будут зарегистрировать или перерегистрировать своих питомцев с помощью специального чипа и бирки в единой электронной базе, что в конечном итоге даст возможность отследить нахождение животного. Согласно законопроекту, по словам Битадзе, ужесточаются требования и правила относительно разведения собак и кошек. Право на разведение будут иметь только зарегистрированные питомники, и государство будет точно знать, кто является субъектом, который разводит животное. Также животное будет регистрироваться во всех учреждениях, куда оно попадает, будь то ветеринарная клиника, питомник, гостиница или любое другое заведение, во всех случаях необходимо проверять, зарегистрировано ли оно в единой базе данных. За нарушение этих регуляций вводятся существенные санкции. Владельцев животных в Тбилиси проверят на соблюдение правил содержания питомцев >>В законе также есть одно новшество: примерно через год с момента принятия закона все рожденные животные будут подлежать стерилизации и кастрации, а также правительство будет иметь право запретить разведение определенных пород собак путем моратория. Как отметила депутат, будет создана и госпрограмма, в рамках которой решится вопрос тех животных, которые уже оказались на улице. Все они будут чипированы, им проведут процедуру кастрации/стерилизации. Осуществят проект местные муниципалитеты при поддержке Министерства сельского хозяйства Грузии. Число бездомных животных в Тбилиси и регионах страны на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей. Животные оказываются на улице или естественным путем либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, майя битадзе, домашние животные