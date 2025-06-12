https://sputnik-georgia.ru/20250612/eks-prezidenta-gruzii-oshtrafovali-na-5-tysyach-lari-293738232.html

Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари

Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари

Sputnik Грузия

В случае невыплаты штрафа экс-президенту грозит тюремное заключение сроком до 15 суток 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T17:54+0400

2025-06-12T17:54+0400

2025-06-12T18:24+0400

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акции протеста

штраф

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили оштрафована на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов) за нарушение закона "О собраниях и манифестациях", фото протокола она опубликовала в социальной сети. В присланном Зурабишвили документе отмечено, что нарушение она совершила на площади Руставели 3 марта. По словам экс-президента, в этот день она участвовала в так называемом Марше матерей-активисток, задержанных на акциях протеста с конца октября 2024 года. В случае невыплаты штрафа ей грозит тюремное заключение до 15 суток. Согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть для транспортных средств, если этого не требует численность участников собрания или манифестации. Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии >>Нарушение данной нормы является правонарушением и влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч лари или административный арест на срок до 15 суток. Каждый нарушитель уведомляется о том, что в случае несогласия с назначенным штрафом он имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством Грузии, и представить имеющиеся в его распоряжении доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акции протеста, штраф