https://sputnik-georgia.ru/20250612/eks-prezidenta-gruzii-oshtrafovali-na-5-tysyach-lari-293738232.html
Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари
Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари
Sputnik Грузия
В случае невыплаты штрафа экс-президенту грозит тюремное заключение сроком до 15 суток 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T17:54+0400
2025-06-12T17:54+0400
2025-06-12T18:24+0400
грузия
новости
политика
саломе зурабишвили
акции протеста
штраф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/01/292747206_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ae0c2f62ea4db981d71c60d780156cad.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили оштрафована на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов) за нарушение закона "О собраниях и манифестациях", фото протокола она опубликовала в социальной сети. В присланном Зурабишвили документе отмечено, что нарушение она совершила на площади Руставели 3 марта. По словам экс-президента, в этот день она участвовала в так называемом Марше матерей-активисток, задержанных на акциях протеста с конца октября 2024 года. В случае невыплаты штрафа ей грозит тюремное заключение до 15 суток. Согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть для транспортных средств, если этого не требует численность участников собрания или манифестации. Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии >>Нарушение данной нормы является правонарушением и влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч лари или административный арест на срок до 15 суток. Каждый нарушитель уведомляется о том, что в случае несогласия с назначенным штрафом он имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством Грузии, и представить имеющиеся в его распоряжении доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/01/292747206_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e382ac851f08b00887df139c210eda58.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акции протеста, штраф
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акции протеста, штраф
Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари
17:54 12.06.2025 (обновлено: 18:24 12.06.2025)
В случае невыплаты штрафа экс-президенту грозит тюремное заключение сроком до 15 суток
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили оштрафована на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов) за нарушение закона "О собраниях и манифестациях", фото протокола она опубликовала в социальной сети.
В присланном Зурабишвили документе отмечено, что нарушение она совершила на площади Руставели 3 марта. По словам экс-президента, в этот день она участвовала в так называемом Марше матерей-активисток, задержанных на акциях протеста с конца октября 2024 года.
"Сегодня меня окрестили как активистку. Я стояла там, где должны были стоять все матери, рядом с матерями узников совести", – написала Зурабишвил в социальной сети.
В случае невыплаты штрафа ей грозит тюремное заключение до 15 суток.
Согласно закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть для транспортных средств, если этого не требует численность участников собрания или манифестации.
Нарушение данной нормы является правонарушением и влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч лари или административный арест на срок до 15 суток.
Каждый нарушитель уведомляется о том, что в случае несогласия с назначенным штрафом он имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством Грузии, и представить имеющиеся в его распоряжении доказательства.